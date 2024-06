One Piece-Fan animiert einen epischen Kampf von Ruffy, noch bevor der offizielle Anime dazu gekommen ist und er ist nur so vollgepackt mit Action!

Ruffy wusste mit seiner Gear-5-Form schon in Wano zu begeistern. Das ist für ihn jedoch kein Grund, auf Egghead nicht genauso bombastisch weiterzumachen.

In One Piece überschlagen sich seit mehreren Manga-Kapiteln die Ereignisse. Während wir gerade auf eine große Ankündigung zum Weltgeschehen warten, konnten wir vor knapp zehn Kapiteln einen epischen Kampf erleben – der in der Zwischenzeit von einem leidenschaftlichen Fan animiert wurde.

Achtung, Spoilergefahr: Wir gehen auf Ereignisse des Mangas ein, die um die Kapitel 1111 und 1112 stattfinden. Der Anime hat diesen Stand aktuell (Stand: Ende Juni 2024) noch nicht erreicht!

Fan kommt Toei Animation zuvor und animiert eine Stelle eines epischen Kampfs

Könnt ihr euch schon denken, über welchen Kampf wir hier reden? Es handelt sich um den Kampf von Ruffy gegen die fünf Weisen. Ruffy kann die Spitze der Weltregierung zwar nicht in seiner mächtigen Gear-5-Form besiegen, doch für ein paar ulkige sowie intensive Kampfmomente reicht es allemal.

Hier ist die die Animation von "Endeejay":

Die Animation fängt sowohl den Humor von Ruffys Gear-5-Form, als auch seine kolossalen Gegner ein. Am Ende dürfen wir die Attacke Gum-Gum-Red Roc von Ruffy in all ihrer Pracht bestaunen.Es ist übrigens nicht die erste Animation von dem oder der Künstler*in – auf Instagram finden wir ein ganzes Portfolio von Zeichnungen und weiteren Animationen.

Auch wenn der Anime aktuell noch nicht beim entsprechenden Kampf angekommen ist, befinden wir uns immerhin schon im Egghead-Arc:

0:47 One Piece: Das erwartet euch in Episode 1094 des Anime

Wir ziehen den Hut vor "Endeejayy". Während sich der Anime gerade mit den Seraphim, der CP0 und natürlich den Strohhutpiraten beschäftigt, ist er oder sie Toei Animation zuvorgekommen und hat schon Teile eines noch kommenden Kampfes animiert. An der Stelle hoffen wir, dass dieser Vorgeschmack auf die epische Stelle ein Versprechen für tolle Folgen ist, die wir erwarten dürfen.

Wie findet ihr die Animation? Und an alle Manga-Leser*innen: Welche der neulichen Ereignisse in One Piece wollt ihr am liebsten im Anime nochmals erleben?