One Piece: Ruffys stärkste Gegner sind nun offiziell unsterblich - und das ist wohl der Grund dafür

Ruffy bekommt es mit einer unmöglichen Herausforderung zu tun.

Im aktuellen Manga-Kapitel von One Piece bekommt es Ruffy mit den stärksten Gegnern zu tun, denen er je begegnet ist. Die Ereignisse überschlagen sich und die Strohhutbande ist gezwungen, den Rückzug anzutreten.

Ruffys Gegner haben nämlich eine Besonderheit, die es unmöglich machen, sie zu besiegen - sie sind unsterblich. Und Mangaka Eiichiro Oda könnte bereits verraten haben, woher diese Unsterblichkeit stammt (via Screen Rant).

Vorsicht vor Spoilern: Hier reden wir über die Ereignisse aus Manga-Kapitel 1111 von One Piece.

One Piece: Die Fünf Weisen sind unsterblich

Woher kommt die Annahme, sie seien unsterblich? Ruffy selbst ist im Kampf mit den Fünf Weisen aufgefallen, dass sie unsterblich sind. Die Riesen fragen ungläubig, ob sie wirklich so eine Fähigkeit besitzen können. Ruffy antwortet daraufhin, dass er tun könne, was er will - die Fünf Weisen kehren immer wieder zurück.

Die besagte Seite könnt ihr euch hier anschauen:

Was könnte der Grund sein? Bislang gibt es noch keine offizielle Erklärung, wieso die Fünf Weisen unsterblich sind. Doch die Fähigkeit einer bereits bekannten Teufelsfrucht könnte die Lösung des Rätsels sein: Laws Operations-Frucht.

Wenn die Teufelsfrucht erwacht, bekommt sie eine besondere Fähigkeit dazu: Der Nutzer oder die Nutzerin kann das eigene Leben opfern, um einer weiteren Person ewiges Leben zu schenken. Deshalb könnte es sein, dass die Vorgänger*innen von Law ausgenutzt wurden, um den Fünf Weisen ewiges Leben zu schenken.

Für diese Theorie könnte sprechen, dass die Weltaristokrat*innen sich andere Lebewesen wie Sklaven halten. Möglicherweise haben die Fünf Weisen ein Leben als Weltaristokrat gelebt, bevor sie von ihren Sklav*innen ewiges Leben durch die OP-Frucht geschenkt bekommen haben.

Die Teufelsfrucht könnte erstmals aus dem Besitz der Weltaristokrat*innen gestohlen worden sein, als X. Drakes Vater, Diez Barrels, sie in die Finger bekam. Er wollte die Teufelsfrucht teuer verkaufen, doch schlussendlich landete sie im Magen von Law.

Das könnte bedeuten, dass es noch weitere Personen gibt, die unsterblich sind. Die oberste Spitze der Weltregierung, Imu, hat immer noch nicht seine wahre Identität enthüllt. Womöglich hat auch er von den Vorteilen der OP-Frucht profitiert und ist nun unsterblich.

Womöglich wird es noch viele Kapitel dauern, bis wir das Geheimnis der Unsterblichkeit erfahren. Die Strohhutbande ist nämlich gerade auf dem schnellsten Weg, Egghead Island zu verlassen.

Was denkt ihr: Welche Theorie könnte hinter ihrer Unsterblichkeit stecken?