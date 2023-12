One Piece: Das steckt hinter der mysteriösen Weltregierung und diese Ziele verfolgt sie

Die Fünf Weisen sind an der Spitze der Weltregierung, zumindest indirekt.

Die Weltregierung ist die größte und einflussreichste Organisation in One Piece. Sie sieht sich selbst als „absolute Gerechtigkeit“ und geht mit der Marine als Streitmacht gegen sämtliche Pirat*innen vor. Auch die Strohhutbande wurde ein ums andere Mal von der Marine attackiert.

In diesem Artikel erklären wir euch, wie die Weltregierung aufgebaut ist, was ihre Ziele sind und wie die Weltregierung, wie wir sie heute kennen, überhaupt entstanden ist.

One Piece: Die Weltregierung einfach erklärt

Wie ist die Weltregierung aufgebaut? An der Spitze der Weltregierung stehen die Fünf Weisen. Dabei handelt es sich um die offiziell höchste Instanz, die aus fünf älteren Männern besteht. Ihr Befehl ist quasi Gesetz.

Sie sind nach Planeten im Sonnensystem benannt, mal mehr, mal weniger offensichtlich:

Saint Jaygarcia Saturn

Saint Marcus Mars

Saint Topman Warcury

Saint Ethanbaron V. Nusjuro

Saint Shepherd Ju Peter

Bislang wissen wir nur, dass Saturn eine Zoan-Frucht gegessen hat, mit der er sich in eine sechsbeinige Spinne mit zwei riesigen Hörnern verwandelt. Die restlichen Teufelsfrüchte werden sich erst im Laufe der Zeit zeigen.

Inoffiziell gibt es noch eine weitere Person, die über den fünf Weisen steht. Dabei handelt es sich um Im, dessen Existenz vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wird. Er ist eine grausame Person, die nicht davor zurückschreckt, ganze Inseln auszulöschen. Er kann sich in ein mysteriöses Wesen verwandeln, von dem wir bislang nur die Silhouette gesehen haben.

Die Fünf Weisen und Im haben die Befehlsgewalt über die Marine als militärische Einheit. Auch die Justizinsel Enies Lobby, die durch einen Buster Call zerstört wurde, und das Hochsicherheitsgefängnis Impel Down gehören zur Weltregierung dazu.

Weitere Einheiten der Weltregierung sind die Forschungseinheit mit Dr. Vegapunk an der Spitze und der Geheimdienst Cipherpol. Früher gehörten außerdem die Sieben Samurai der Meere dazu, doch diese Gruppierung wurde mittlerweile aufgelöst.

Die Weltaristokraten haben Helme, damit sie nicht die gleiche Luft wie das niedere Fußvolk atmen müssen.

Wann wurde die Weltregierung gegründet? Die Weltregierung wurde vor 800 Jahren von 20 König*innen gegründet. Sie schlossen sich als eine Allianz zusammen, um das damalige Antike Königreich zu zerstören. Ihr Schicksal ist Teil der Wahren Geschichte.

Nach ihrem Sieg nannten die König*innen ihre Allianz in die „Weltregierung“ um. Ihr Hauptsitz ist bis heute das Heilige Land Mary Geoise. Die Nachfahren der König*innen sind die Weltaristokraten, die bis heute im Heiligen Land leben.

Allerdings entschlossen sich damals nur 19 der 20 Gründer*innen, in Mary Geoise zu bleiben: Die Vorfahrin von Prinzessin Vivi kehrte Mary Geoise den Rücken zu. Ihre Nachfahr*innen leben bis heute noch in Alabasta.

Was sind ihre Ziele? Offiziell will die Weltregierung eine Welt schaffen, in der sich jede Person sicher fühlen kann. Um die Schwachen zu schützen, jagen sie Verbrecher und setzen ihren eigenen Gedanken von Gerechtigkeit durch.

Doch im Hintergrund setzt die Weltregierung ihre eigenen Ziele durch, die von Korruption und fragwürdigen Motiven geprägt sind. Sie verbietet beispielsweise alles rund um die Wahre Geschichte. Sie hat diesen Zeitabschnitt aus sämtlichen Büchern verbannt und bestraft jeden, der sich für die Porneglyphen interessiert.

Was sind Porneglyphen? Die Porneglyphen sind riesige Steinwürfel, auf denen Textbotschaften in einer antiken Sprache eingemeißelt sind. Sie stammen aus einer Zeit, die rund 800 Jahre vor One Piece spielt. Es gibt unterschiedliche Arten von Porneglpyhen, die sich sowohl in der Farbe als auch in der Form unterscheiden und jeweils andere Informationen wie beispielsweise den Aufenthaltsort von Laugh Tale preisgeben.

Deshalb wurde Nico Robin schon als kleines Kind gejagt: Sie war kein brutales Mädchen, das eine Gefahr für die Bevölkerung darstellte. Doch sie war eine Gefahr für die Weltregierung, weil sie in der Lage ist, die Antike Schrift der Porneglyphen zu entziffern.

Die Weltregierung akzeptiert außerdem die Sklaverei, die unter den Weltaristokraten so verbreitet ist. Die Gefangenen werden mit einem Halsband versehen, das bei Entfernung explodiert. Ob solch grausame Praktiken wirklich der Sinn von Gerechtigkeit sind, bleibt fraglich.