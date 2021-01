PS5: One Piece-Fan begeistert mit Faceplate im Manga-Stil

Was tun, wenn einem die weißen Seitenflügel der PS5 nicht gefallen, es aber derzeit noch keine Möglichkeit gibt, Faceplates in anderen Designs zu kaufen? Man malt die Konsole einfach an. Wie gut das aussehen kann, zeigt reddit-User sheikage.

sheikage hat sich eine Szene aus Kapitel 1.000 des Mangas von One Piece geschnappt und diese dann auf die Faceplate der PS5 übertragen. Stilecht in schwarz-weiß natürlich, wie sich das für einen echten Manga gehört. Und das sieht richtig gut aus, wie ihr auf den Bildern sehen könnt.

Link zum Reddit-Inhalt

Manche Firmen bieten Custom-Faceplates der PS5 an, doch das ist offenbar auch mit Problemen verbunden:

56 3 Mehr zum Thema PS5: Neue Firma will schwarze Faceplates verkaufen & greift Sony direkt an

One Piece- und PS5-Fans sind begeistert

Und das One Piece-Design kommt in der reddit-Community richtig gut an. Für seine Arbeit finden die anderen User*innen großes Lob.

RichardRDown schreibt beispielsweise:

"Das ist das Coolste, was ich seit Kapitel 1.000 gesehen habe. Bravo."

Alamik-E7 meint:

"Das ist der Wahnsinn, Bro!"

BlueSwift442 ist etwas aufgefallen:

"Lustig, der Standfuß sieht aus, als wäre er eine Verlängerung der Klinge von Killer. Gute Arbeit, sieht umwerfend aus!"

OGPikaPikaMF wünscht sich, er könnte so etwas kaufen:

"Heilige Sch… Ich würde dir die PS5 abkaufen, nur im dieses Set zu haben. Und das. Obwohl ich gar nicht auf Konsolen spiele."

sheikage bietet sogar an, sein Kunstwerk gegen eine weiße Faceplate der PS5 zu tauschen, damit er wieder etwas Neues darauf malen kann.

Sheikage zeigt, dass man die PS5 auf eine einfache Weise optisch verändern kann, ohne gleich eine neue Faceplate kaufen zu müssen. Man braucht nur einen guten, wasserfesten Stift und natürlich künstlerisches Talent - oder man müsste jemanden kennen, der gut zeichnen und die Konsole auf so eine Weise verschönern kann.

Was sagt ihr zum Faceplate-Design von sheikage? Würdet ihr eure PS5 auch so verschönern?