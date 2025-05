One Piece-Fans vermissen einen der beliebtesten Charaktere, der schon seit 2 Jahren nicht mehr im Manga aufgetaucht ist

Das Schicksal von Trafalgar Law ist aktuell noch ungewiss. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

One Piece hat in seinen weit über 1000 Anime-Folgen beziehungsweise Manga-Kapiteln eine Menge Orte, Kräfte und vor allem Charaktere vorgestellt. So lassen sich die Lieblinge aus einem breiten Spektrum auswählen. Ein bestimmter Piraten-Kapitän, Supernova und Teil der Schlimmsten Generation hat es den Fans besonders angetan und wird aktuell sehnlichst von ihnen vermisst.

Law, wo bist du?!

Mit Blick auf die letzten Popularity Polls gehört Trafalgar D. Water Law zu den beliebtesten Charakteren von One Piece. Sein cooles Design, die tragische Hintergrundgeschichte und seine kreativen sowie mächtigen Teufelskräfte haben es zahlreichen Fans angetan.

So auch der Person hinter dem X-Account @bringtraffyback, die die Tage seit dem letzten Auftauchen des Charakters zählt und Ende April festhält, dass mittlerweile über zwei Jahre seit seinem letzten Auftritt im Manga vergangen sind.

Laws letzter Auftritt

Der letzte Auftritt von Law findet im Manga-Kapitel 1081 vom 24. April 2023 statt.

Achtung, Spoilergefahr: Im folgenden Abschnitt halten wir die letzten Geschehnisse rund um Law fest.

Law hat vor mittlerweile zwei Arcs kräftig auf Wano Kuni mitgemischt und zum Untergang von Kaido und Big Mom beigetragen. Als er mit seiner Heart-Piratenbande nach dem Sieg aufbricht, gerät er an den nächsten der Vier Kaiser mit Blackbeard.



Die beiden Crews bekämpfen sich, wobei Law eindeutig den Kürzeren zieht und sein Schiff verliert – der einzige Ausweg aus der Situation ist die Flucht mithilfe seines Crewmitglieds Bepo.

0:30 One Piece - Der Teaser zu Episode 1089 zeigt den Start der Final Saga

Die Kommentare unter dem X-Beitrag betrauern das Fehlen von Law – teilweise mit richtig unterhaltsamen Reaktionen. Wir entdecken zahlreiche Bilder und Gifs, die die Sehnsucht nach dem beliebten Piraten-Kapitän ausdrücken.

Andere Personen wundern sich hingegen (zurecht), wie bereits zwei Jahre seit dem Zusammentreffen mit Blackbeard und seiner Piratencrew vergangen sind. Die Ereignisse auf Egghead sowie im Elban Arc haben sich seitdem regelrecht überschlagen.

Ob und wann Law zurückkehrt, ist aktuell noch unklar. Vielleicht schreitet er ja in Elban zur Rettung ein, vielleicht wartet er mit seinem Auftritt bis zum großen Finale des Mangas – alles ist möglich, vor allem in der Welt von One Piece.

Welchen Charakter vermisst ihr sehnlichst im Manga?