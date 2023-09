One Piece Film Red: Den neuesten Kinofilm könnt ihr jetzt dank Abo bequem zu Hause streamen

Den letztjährigen und damit aktuellen Kinofilm One Piece Film: Red konnten wir in Deutschland bereits über Anbieter wie Amazon Prime leihen oder kaufen. Wer auf einen Release über ein Streaming-Abo gewartet hat, um sich diese einmaligen Kosten zu sparen, darf sich nun auch freuen und den Abendfüller auf der heimischen Couch genießen – zumindest wenn das richtige Crunchyroll-Abo vorhanden ist.

One Piece Film: Red gibt's mit einem Premium-Abo jetzt bei Crunchyroll

Wie der auf Anime spezialisierte Streaming-Dienst Crunchyroll jetzt bekanntgab, wurde der Film heute in den Katalog aufgenommen. Allerdings benötigt ihr dafür ein Premium-Abo, das es in verschiedenen Ausführungen gibt und entsprechend auch unterschiedlich kostet.

Wo finde ich OP Film: Red bei Crunchyroll? Besitzt ihr das passende Abo, findet ihr den neuesten One Piece-Film unter "One Piece (Movies)". Dort wird er als "S115: One Piece Film: Red" betitelt.

In welcher Sprache kann ich den Film schauen? Neben der Originalfassung mit Untertiteln (OmU), also Japanisch mit deutschen Untertiteln, könnt ihr auch die deutsche Sprachausgabe einstellen.

Kein Premium-Abo? Falls euch Crunchyroll nicht stark genug zusagt, um ein monatliches Bezahlabo abzuschließen, muss das nicht automatisch bedeuten, dass ihr den One Piece-Film nicht schauen könnt. Sofern nicht schon gesehen, könnt ihr das 14-tägige Probeabo nutzen. Achtet dann nur darauf, die automatische Verlängerung in ein kostenpflichtiges Abonnement zu deaktivieren.

Darum geht's in One Piece Film: Red

Hier gibt es direkt einmal den Trailer zum Film zu sehen:

1:04 One Piece Red - Der deutsche Trailer zum Kinofilm - Der deutsche Trailer zum Kinofilm

Im Kinofilm verschlägt es die Strohhutpiraten auf die Musikinsel Elegia. Dort gibt die berühmte Prinzessin Uta ein Konzert. Wie sich schließlich herausstellt, ist Uta aber nicht nur eine begabte Sängerin mit einer "überirdischen" Stimme, sondern auch Ruffys Kindheitsfreundin und Tochter von Rothaar-Shanks.

Falls ihr mehr über Uta wissen wollt, schaut hier mal rein:

Ihr wollt One Piece sehen, Crunchyroll ist aber keine Option? Vielleicht besitzt ihr ja ein Netflix-Abo. Dort könnt ihr jetzt die frisch gestartete erste Staffel der Live Action-Adaption zu One Piece sehen, die bereits gut bei den Fans ankommt. Wollt ihr stattdessen wirklich alle Folgen des Anime sehen, bleibt euch nur Crunchyroll.