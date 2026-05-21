One Piece-Roadmap zur finalen Saga: Bis Ruffy im Anime Piratenkönig wird, dauert es laut einer Fan-Rechnung fast ein Jahrzehnt

Bis Laugh Tale und Imu im Anime aufgelöst sind, sollen laut einer Fan-Roadmap noch acht Jahre vergehen. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Während die finale Saga im One Piece-Anime mit dem Elban-Arc erst so richtig anläuft, hat ein Fan auf eine ambitionierte These aufgestellt: Eine Jahres-Roadmap für die komplette Veröffentlichung bis zum Ende der One Piece-Reise.

Zumindest der Zeitlinie von "strawhat_davy" zufolge sollen noch mindestens acht Jahre vergehen, bis Ruffy im Anime endgültig zum Piratenkönig wird.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

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Die Roadmap im Überblick: Elf Stationen von Elban bis zum Epilog

Wichtig zu beachten: Es handelt sich hierbei nur um eine Faneinschätzung. One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda selbst ist berüchtigt dafür, die Zielsetzung immer wieder zu verschieben; zumal einige der Arc-Bezeichnungen eher Community-Ettiketen als offizielle Nomenklaturen sind.

Die Karte gliedert sich grob in drei Blöcke.

Bis 2029 sollen die Strohhüte laut Davys Plan über Elban, Lodestar (2028-2029) und Laugh Tale (2029) ziehen – dort werden Rogers Schatz und das Void Century, also die fehlenden 100 Jahre der Weltgeschichte, aufgelöst.

Es folgen 2030 und 2031 mit der "finalen Schlacht" (also Ruffy gegen Imu), sowie einem parallel laufenden "Blackbeard-Konflikt" um den Titel des Piratenkönigs. Davy verortet in dieser Phase ebenfalls die Enthüllung um die antiken Waffen Pluto, Poseidon und Uranus.

Den Schlussakt setzt ein zweijähriger Nachklang aus einer Rückblende zum verlorenen Jahrhundert, dem Aufstand der Revolutionsarmee und dem "Anbruch der neuen Welt", die mit einem Epilog bis 2034 abgeschlossen wird.

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Der Anime läuft seit April 2026 im saisonalen Format weiter – Toei Animation liefert 26 Folgen pro Jahr mit einem etwas schnelleren Pacing. Bei geschätzten 60 bis 70 Elbaf-Folgen reicht allein dieser Arc bis weit ins Jahr 2027 oder 2028, was Davys Spanne durchaus abdeckt.

Bestätigt ist tatsächlich nur ein Eckpunkt: Der Elban-Arc im Manga soll laut Odas Jump-Festa-Äußerungen 2026 abgeschlossen werden. Lodestar gilt als nächste Station und Laugh Tale als wahrscheinlich anschließender Folgeakt. Konkrete Anime-Jahreszahlen stehen aber wie erwähnt noch aus.

Wie plausibel findet ihr die Roadmap – und in welchem Jahr rechnet ihr im Anime mit der Ankunft auf Laugh Tale?