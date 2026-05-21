Glückspilz findet bei sich Zuhause eine der seltensten Dragon Ball Manga-Editionen der Reihe und kann es kaum glauben

Der Dragon Ball-Manga wurde 1985 das erste Mal veröffentlicht.

Durchsucht eure Schränke, Dachböden, Keller und Garagen! Womöglich habt auch ihr irgendwo noch einen wertvollen Manga, eine Pokémon-Karte oder ein ähnliches Sammlerstück versteckt, ohne es zu wissen. Die können im besten Fall wirklich wertvoll sein, wie bei dieser Erstausgabe des Dragon Ball-Mangas.

Dragon Ball-Manga gefunden – und es ist ein echter Jackpot

Falls euch also die erste Auflage der Erstausgabe des Dragon Ball-Mangas in die Hände fällt, könnt ihr euch glücklich schätzen. Je nach Zustand des Hefts kann es mehrere Tausend Euro wert sein. In halbwegs gut erhalten geht es direkt schon im vierstelligen Bereich los und wenn ihr ein hohes Grading habt, können auch über 10.000 Euro erzielt werden.

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Das alles wusste Twitter-User Mokky nicht, angeblich haben wir es hier noch nicht einmal mit einem Fan zu tun. Der Dragon Ball-Manga wurde nämlich noch nie von ihr gelesen. Was natürlich auch etwas Gutes hat, weil so die Chancen noch besser stehen, dass sich die Ausgabe in wirklich gutem Zustand befindet.

Wenn wir uns die Bilder so ansehen, scheint das auch durchaus der Fall zu sein:

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Wie ein Blick auf die Rückseite des ersten Bandes enthüllt, haben wir es hier tatsächlich mit der Erstausgabe des ersten Dragon Ball-Bandes aus dem Jahr 1985 zu tun. Noch dazu scheint diese Printausgabe wirklich sehr gut erhalten zu sein.

Kein Wunder also, dass sich quasi sämtliche Kommentare unter obigem Beitrag darum drehen, diesen Schatz gut aufzubewahren, am besten irgendwie in eine Schutzhülle zu verpacken und sicherzustellen, dass dieser gute Zustand auch erhalten bleiben kann.

Mokky selbst schreibt, ziemlich überrascht und von den Socken zu sein. Sie habe noch keine Ahnung, was genau mit diesem Manga passieren soll, denkt aber darüber nach, ihn zu verkaufen. Gleichzeitig sei es natürlich schade, nie Dragon Ball gelesen zu haben.

Womöglich schnappt sich die frischgebackene Dragon Ball-Sammlerin jetzt aber auch erst einmal eine neuere Ausgabe, um die Manga-Reihe von vorn zu lesen und packt diese Erstausgabe sicher und ordentlich weg, um darüber nachzudenken, sie später vielleicht graden zu lassen und zu verkaufen.

Wie würdet ihr mit so einem Fund umgehen? Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, unwissentlich so etwas zu besitzen?