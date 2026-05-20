Nintendo-Fan kann gerade noch verhindern, dass seine Mutter seine beiden Nintendo DS plus Pokémon-Spiele auf dem Flohmarkt verscherbelt– und feiert ein Wiedersehen mit seinen geliebten Handhelds

Die Sammlung ist wirklich gut und auch ziemlich wertvoll.

Profilbild von Jonas Herrmann

Jonas Herrmann
20.05.2026 | 20:14 Uhr

Die Sammlung hat es wirklich in sich. (Bild: BacktoDat auf Reddit) Die Sammlung hat es wirklich in sich. (Bild: BacktoDat auf Reddit)

Hinter vielen fantastischen "Flohmarkt-Deals" versteckt sich auch jemand, der gar nicht wusste, dass sein Zeug überhaupt verkauft werden sollte. In diesem Fall konnte ein Nintendo- und Pokémon-Fan gerade noch so verhindern, diese Erfahrung zu machen.

Nintendo-Schatz vor dem Flohmarkt gerettet

Man liest und hört immer wieder Geschichten, bei denen jemand auf einem Flohmarkt eine Wagenladung Retro-Spiele oder eine ganze Kiste voller Handhelds und Konsolen für ein paar lausige Dollars ergattern konnte. Meistens liegt das daran, dass die jeweiligen Verkäufer*innen gar nicht genau wissen, wie viel die Sachen eigentlich wert sind.

Video starten 6:27 Auf Wiedersehen, Nintendo 3DS - Diese 10 Exklusivspiele bleiben uns in Erinnerung - Diese 10 Exklusivspiele bleiben uns in Erinnerung

Offenbar gilt das auch für die Mutter vom Reddit-User "BacktoDat". Der erzählt in einem Post nämlich, dass seine Mom seinen "Müll" einfach verkaufen wollte, glücklicherweise aber vorher nochmal nachgefragt hat. Er hat das Zeug dann schnell gesichert.

Und um Müll handelt es sich dabei ganz und gar nicht. Viel mehr geht es um einen Nintendo DSi und einen Nintendo 3DS sowie eine ganze Auswahl von Pokémon-Editionen in erstklassigem Zustand. Diese Spiele sind auf dem Bild zu sehen:

  • Pokémon Silberne Edition SoulSilver
  • Pokémon Gldene Edition HeartGold
  • Pokémon Platin Edition
  • Pokémon Alpha Saphir
  • Pokémon Omega Rubin
  • Pokémon Weiße Edition 2
  • Pokémon Schwarze Edition 2

Den Post findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In den Kommentaren beglückwünschen viele den User dazu, dass er seine Sammlung gerade noch so retten konnte. Er habe das Subreddit vor "noch so einem 'Ich habe all das für 50 Bucks bekommen'-Post" gerettet, wie einer der User schreibt.

Derzeit beliebt auf GamePro.de
1
Eine Lehrerin aus Deutschland will ihre Klasse beim Abitur unterstützen und lässt sie dafür ein Partner-Pokémon auswählen
von David Molke
2
"Es bricht mir das Herz": Spongebob-Sprecher Santiago Ziesmer sagt Netflix-KI-Klauseln öffentlich den Kampf an
von Jusuf Hatic

Andere User hatten allerdings weniger Glück, wie sie kommentieren. Einer schreibt etwa, dass seine Eltern sein SNES mit all seinen Spielen weggeben hätten, als er aufs College gegangen ist. Gut erhaltene Titel wie EarthBound, Final Fantasy III, Chrono Trigger, Super Mario RPG und Harvest Moon seien dabei verloren gegangen.

Habt ihr sowas auch schon mal erlebt oder habt ihr eure Sammlung sicherheitshalber direkt beim Auszug mitgenommen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Nintendo-Fan kann gerade noch verhindern, dass seine Mutter seine beiden Nintendo DS plus Pokémon-Spiele auf dem Flohmarkt verscherbelt– und feiert ein Wiedersehen mit seinen geliebten Handhelds

vor einer Stunde

Nintendo-Fan kann gerade noch verhindern, dass seine Mutter seine beiden Nintendo DS plus Pokémon-Spiele auf dem Flohmarkt verscherbelt– und feiert ein Wiedersehen mit seinen geliebten Handhelds
LEGO-Fan brachte jeden Tag die teuerste Minifigur aller Zeiten mit zur Schule, um damit zu protzen - heute ist nur ein einziges Teil davon übrig, den Rest hat er verloren

vor 2 Stunden

LEGO-Fan brachte jeden Tag die teuerste Minifigur aller Zeiten mit zur Schule, um damit zu protzen - heute ist nur ein einziges Teil davon übrig, den Rest hat er verloren
Switch 2-Spieler kippelt zu viel mit dem Gartenstuhl - beim Sturz bricht der Kopfhörerstecker ab und bleibt in der Konsole stecken

vor 3 Stunden

Switch 2-Spieler kippelt zu viel mit dem Gartenstuhl - beim Sturz bricht der Kopfhörerstecker ab und bleibt in der Konsole stecken
Einer der größten Anime-Filme 1995 kehrt mit einem neuen Serien-Ableger dieses Jahr zurück und erscheint schon im Juli   1  

vor 3 Stunden

Einer der größten Anime-Filme 1995 kehrt mit einem neuen Serien-Ableger dieses Jahr zurück und erscheint schon im Juli
mehr anzeigen