Nintendo-Fan kann gerade noch verhindern, dass seine Mutter seine beiden Nintendo DS plus Pokémon-Spiele auf dem Flohmarkt verscherbelt– und feiert ein Wiedersehen mit seinen geliebten Handhelds

Die Sammlung hat es wirklich in sich. (Bild: BacktoDat auf Reddit)

Hinter vielen fantastischen "Flohmarkt-Deals" versteckt sich auch jemand, der gar nicht wusste, dass sein Zeug überhaupt verkauft werden sollte. In diesem Fall konnte ein Nintendo- und Pokémon-Fan gerade noch so verhindern, diese Erfahrung zu machen.

Nintendo-Schatz vor dem Flohmarkt gerettet

Man liest und hört immer wieder Geschichten, bei denen jemand auf einem Flohmarkt eine Wagenladung Retro-Spiele oder eine ganze Kiste voller Handhelds und Konsolen für ein paar lausige Dollars ergattern konnte. Meistens liegt das daran, dass die jeweiligen Verkäufer*innen gar nicht genau wissen, wie viel die Sachen eigentlich wert sind.

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Offenbar gilt das auch für die Mutter vom Reddit-User "BacktoDat". Der erzählt in einem Post nämlich, dass seine Mom seinen "Müll" einfach verkaufen wollte, glücklicherweise aber vorher nochmal nachgefragt hat. Er hat das Zeug dann schnell gesichert.

Und um Müll handelt es sich dabei ganz und gar nicht. Viel mehr geht es um einen Nintendo DSi und einen Nintendo 3DS sowie eine ganze Auswahl von Pokémon-Editionen in erstklassigem Zustand. Diese Spiele sind auf dem Bild zu sehen:

Pokémon Silberne Edition SoulSilver

Pokémon Gldene Edition HeartGold

Pokémon Platin Edition

Pokémon Alpha Saphir

Pokémon Omega Rubin

Pokémon Weiße Edition 2

Pokémon Schwarze Edition 2

Den Post findet ihr hier:

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In den Kommentaren beglückwünschen viele den User dazu, dass er seine Sammlung gerade noch so retten konnte. Er habe das Subreddit vor "noch so einem 'Ich habe all das für 50 Bucks bekommen'-Post" gerettet, wie einer der User schreibt.

Andere User hatten allerdings weniger Glück, wie sie kommentieren. Einer schreibt etwa, dass seine Eltern sein SNES mit all seinen Spielen weggeben hätten, als er aufs College gegangen ist. Gut erhaltene Titel wie EarthBound, Final Fantasy III, Chrono Trigger, Super Mario RPG und Harvest Moon seien dabei verloren gegangen.

Habt ihr sowas auch schon mal erlebt oder habt ihr eure Sammlung sicherheitshalber direkt beim Auszug mitgenommen?