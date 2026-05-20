LEGO-Fan brachte jeden Tag die teuerste Minifigur aller Zeiten mit zur Schule, um damit zu protzen - heute ist nur ein einziges Teil davon übrig, den Rest hat er verloren

Mr Gold ist eine der wertvollsten LEGO-Minifiguren überhaupt.

Mit einem Wert von rund 7000 Euro gilt Mr Gold als eine der teuersten LEGO Minifiguren aller Zeiten. Lediglich 5000 Mal wurde das güldene Männchen vom dänischen Unternehmen produziert und 2013 als Teil der Minifigur-Serie 10 verteilt. Dabei handelte es sich um Tüten mit zufälligen Figürchen. Und tja, wer Glück hatte, konnte hier eben den Goldpreis ziehen.



Genau das ist damals offenbar dem Reddit-Mitglied "whotfkilledylo" passiert. Heute guckt der Ex-Glückspilz aber in die Röhre, denn übrig geblieben ist nur der goldene Stab des 7000 Euro-Männchens.

Wie gewonnen, so zerronnen

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Denn wie der Redditor schreibt, hat er die begehrte Minifigur vor Jahren verloren. Zuvor nahm er seinen Mr Gold jeden Tag mit in die Schule, um damit anzugeben.

Er sei "jung und dumm" gewesen, schreibt der User in seinem Post und zeigt das einzige Item, das übrig geblieben ist, nämlich den Stab des goldenen Männchens:

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Sollte "whotfkilledylo" wirklich einen authentischen Mr Gold besessen haben, dann dürfte sich der Redditor heute wahrlich grün und blau ärgern.

Auf brickset.com wird ein aktueller Wert von über 7000 Euro für die begehrte Figur (im neuen Zustand) angegeben. Gebraucht bekommt ihr immerhin "noch" rund 1300 Euro dafür.

Ob "whotfkilledylo" aber wirklich im Besitz eines echten Mr Golds war, lässt sich nur mit einem Echtzeitzertifikat bestimmen. Dieses erhielten alle Glückspilze, die tatsächlich die seltene Figur aus einer Minifigur-Serie 10-Tüte gezogen haben. Ob der Redditor ein Zertifikat besitzt, ist nicht bekannt.

Es ist also ebenso gut möglich, dass der Reddit-User eigentlich eine Fälschung besaß, die an ihrer vergleichsweise schlechter verarbeiteten Goldfärbung erkennbar ist.

Geteiltes Leid ist halbes Leid: Die Community reagiert mit einem Mix aus Amüsement und Mitgefühl.

"Mein größtes Lego-Bedauern war, dass ich die Tüte zusammengedrückt und dieses kleine Diamant-Teil gefühlt habe [Anm. d. Red: gemeint ist der Diamant oben auf dem Stab von Mr Gold] und dachte: ‚Hä? Keine der Figuren aus der Reihe hat dieses Teil …‘ — und sie dann zurückgelegt und eine andere genommen habe [...]", schreibt ein anderer Reddit-User und zeigt, dass "whotfkilledylo" nicht die einzige Person ist, die einen großen Fehler gemacht hat.