Neue One Piece-Folgen auf deutsch schauen: Sendetermine auf ProSieben MAXX

Tolle Nachrichten für alle Fans von One Piece. ProSieben MAXX wird schon bald neue Folgen des Anime auf deutsch ausstrahlen – und das wie immer kostenlos, denn es handelt sich ja um einen Free-TV-Sender. Ende Juli geht es los, und auch die genauen Sendezeiten sind bereits bekannt. Solltet ihr einmal keine Zeit haben, ist das kein Problem, denn ihr könnt die Episoden jederzeit in der Mediathek des Senders nachholen (via ProSieben).

Wann? ab dem 25. Juli 2022, jeweils von Montag bis Freitag um 18.30 Uhr

ab dem 25. Juli 2022, jeweils von Montag bis Freitag um 18.30 Uhr Wo? ProSieben MAXX

Das bieten die neuen Folgen von One Piece auf ProSieben MAXX

Wie viele Folgen gibt es? Schon zu Beginn des Jahres zeigte ProSieben MAXX 40 Folgen von One Piece, und der neue Episoden-Block schließt genau dort an, wo die Geschichte zuletzt endete. Das bedeutet konkret, dass der Sender im Juli mit Folge 918 starten wird. Wie viele Episoden letztendlich gezeigt werden, ist momentan noch nicht bekannt, doch vermutlich werden es wieder ungefähr 40 Folgen sein. Ein guter Tipp ist 41, denn mit Episode 959 beginnt dann der dritte Akt der Wano-Land-Story.

Hier bekommt ihr eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Geschehnisse:

Ruffy konnte Kaido nicht besiegen. Seine stärkste Attacke hatte den Sake trinkenden Riesen lediglich genug ausgenüchtert, um richtig hart zurückzuschlagen und Ruffy auszuknocken. Nun muss Ruffy in der kargen Udon-Region von Wano-Land als Sklave schuften. Auch Eustass Kid ist dort eingesperrt. Die beiden Rivalen übertrumpfen sich zunächst mal gegenseitig dabei, wer mehr Arbeit in der Mine verrichten kann, anstatt gegen ihre Feinde vorzugehen. Das mit dem Gefängnisausbruch könnte also noch etwas dauern.

Wo könnt ihr sonst noch One Piece gucken? Wer auf Deutsch schauen möchte, muss auf die Ausstrahlung der Episoden bei ProSieben MAXX warten oder sich alternativ die DVD oder Blu-Ray holen. Habt ihr kein Problem mit Untertiteln, könnt ihr die Folgen auch auf Crunchyroll ansehen, dann aber natürlich nicht gratis.

Weitere News zu One Piece:

Wano-Arc setzt für One Piece Red aus: Demnächst startet mit One Piece RED ein komplett neuer Anime-Film im Kino. Die Geschichte hängt aber wohl nur indirekt mit den aktuellen Ereignissen aus der Anime-Serie zusammen. Laut Gerüchten setzt der Wano-Land-Arc eine Weile aus, damit die Serie mit einigen Folgen auf den Streifen hinarbeiten kann.

Zudem befindet sich bei Netflix derzeit eine Live-Action-Umsetzung von One Piece in Arbeit.

Werdet ihr euch die neuen Folgen auf Deutsch ansehen?