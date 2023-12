One Piece: Das sind die mächtigsten Familien - Welche ist eure Nummer 1?

Im One Piece-Universum gibt es viele einflussreiche Familien und Banden. © Toei Animation/Eiichiro Oda

Während die Strohhüte alle eher auf selbst gewählte „Familie“ statt Blutsverwandtschaft setzen, folgt die Weltordnung in One Piece einem anderen Schema. Einige der nobelsten Familien weisen lange Blutlinien auf und herrschen seit Jahrhunderten über ihr Land. Andere haben mit ihrer Familie die stärksten Piratenbanden gebildet.

Doch welche ist die Familie mit dem größten politischen Einfluss? Wir stellen euch alle relevanten Familien aus One Piece vor und ihr dürft anschließend abstimmen, welche Blutlinie eurer Meinung nach die Mächtigste ist.

Spoiler-Hinweis: Um Spoiler zu vermeiden, solltet ihr den Manga bis zum 1086. Kapitel gelesen haben.

Don Quichotte-Familie

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Aktuelle Mitglieder: De Flamingo

De Flamingo Verstorbene Mitglieder: Homing, Matriarch, Rocinante, Miosgard

Die Don Quichottes gehören zu den 20 Familien, die vor 800 Jahren die Weltregierung gegründet haben und als Himmelsdrachen-Menschen bekannt sind. Damit gehörten sie zu den nobelsten Familien in der One-Piece-Welt. Sie regierten einst Dressrosa und siedelten zur Gründung der Weltregierung nach Mary Joa um.

Jedoch entschied sich Don Quichotte Homing, den Status des Weltadels abzulegen und ein normales Leben zu führen. Dies betraf auch seine Frau Matriarch und die beiden Söhne De Flamingo und Rocinante. Bis auf De Flamingo wurden jedoch alle Mitglieder der Familie ermordet – Homing und Rocinante sogar von De Flamingo selbst. Dieser baute sich als Pirat seine eigene Familie auf und gehörte sogar zu den Sieben Samurai der Meere.

Hier findet ihr eine Übersicht zu den Sieben Samurai der Meere:

Mehr zum Thema One Piece: Das sind die 7 Samurai der Meere mit ihren Teufelsfrüchten und Kopfgeldern von Maxe Schwind

Riku-Familie

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Aktuelle Mitglieder: Doldo III, Kyros, Viola, Rebecca

Doldo III, Kyros, Viola, Rebecca Verstorbene Mitglieder: Scarlett

Die Riku-Familie übernahm einst den Thron in Dressrosa, nachdem die Don Quichotte-Familie nach Mary Joa umsiedelte. Jedoch wurde ihnen die Regentschaft über Dressrosa gewaltsam von De Flamingo entnommen. Nach De Flamingos Niederlagen gegen Ruffy hat Riku Doldo III seinen rechtmäßigen Thron wieder besetzt.

Aufgrund dieses Vorfalls hat sich Riku Kyros auf der letzten Weltkonferenz, der Reverie, gegen das System der Sieben Samurai der Meere ausgesprochen. Daraufhin wurden die Sieben Samurai abgeschafft.

Nefeltari-Familie

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Aktuelle Mitglieder: Vivi

Vivi Verstorbene Mitglieder: Cobra, Titi, Lili

Die Nefeltari-Familie gehört ebenfalls zu den 20 Gründerfamilien und regiert seit jeher über Alabasta. Das damalige Familienoberhaupt Nefeltari D. Lili ist dafür verantwortlich, dass die Porneglyphen in der Welt verstreut sind. Dies sind riesige Steinblöcke, auf denen Botschaften in einer antiken Sprache eingraviert sind. Vermutlich ist das auch der Grund für Lilis rätselhaftes Verschwinden.

Zu der Zeit wurde die Nefeltari-Familie von ihrem unbenannten jüngeren Bruder übernommen. Der aktuelle König Kobra wurde während der letzten Reverie ermordet. Seitdem ist Prinzessin Vivi die letzte Überlebende der Nefeltari-Familie. Sie selbst hat eine starke Verbindung zu den Strohhüten, ist mit ihnen zeitweise zusammen gesegelt und wäre beinahe ein permanentes Mitglied der Crew geworden.

Das sind alle Mitglieder der Strohhut-Bande:

Mehr zum Thema One Piece: Alle Mitglieder der Strohhutbande und wie sie zur Crew gestoßen sind von Anne-Marie Scheffler

Boa-Familie

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Aktuelle Mitglieder: Hancock, Sandersonia, Marigold

Die drei Schwestern, auch bekannt als Gorgon Schwestern, herrschen über die Fraueninsel Amazon Lily. In ihrer Kindheit wurden sie als Sklaven bei den Himmelsdrachen-Menschen festgehalten und traumatisiert. Dort wurden sie auch gezwungen Teufelsfrüchte zu essen. Dank Fisher Tiger konnten sie jedoch fliehen.

Sie nutzen ihre neuen Fähigkeiten und gründeten die Kuja-Piratinnen, um Amazon Lily zu schützen. Boa Hancock, die älteste der drei Schwestern, wurde dafür sogar eine der Sieben Samurai der Meere.

Neptun-Familie

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Aktuelle Mitglieder: Neptun, Fukaboshi, Ryuboshi, Manboshi, Shirahoshi

Neptun, Fukaboshi, Ryuboshi, Manboshi, Shirahoshi Verstorbene Mitglieder: Otohime

Die Neptun-Familie herrscht über das Ryuuguu Königreich auf der Fischmenscheninsel. Der aktuelle König Neptune wird von seinem Volk als gerechter König sehr verehrt. Seine Frau Otohime setzte sich stets für die Gleichberechtigung der Fischmenschen gegenüber den Menschen ein. Jedoch führte ihr Aktivismus letztendlich zu ihrer Ermordung.

Ihre drei Söhne sind die stärksten Ritter des Königreichs. Ihre Tochter Shirahoshi besitzt die Kraft der antiken Waffe Poseidon und kann riesige Seeungeheuer, die Seekönige, rufen. Außerdem hat die Neptune Familie eine Verbindung zu Joy Boy, einer scheinbar relevanten Person aus der Zeit der verlorenen Jahrhunderts.

Hier erfahrt ihr mehr dazu, wer Joy Boy ist:

Mehr zum Thema Joy Boy erklärt: Ruffys Gear 5 löst ein 800 Jahre altes Versprechen in One Piece ein von Jusuf Hatic

Vinsmoke-Familie

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Aktuelle Mitglieder: Judge, Reiji, Ichiji, Niji, Sanji, Jonji

Judge, Reiji, Ichiji, Niji, Sanji, Jonji Verstorbene Mitglieder: Sora

Die Vinsmoke-Familie hat einst über den North Blue regiert. Heute herrschen sie nur noch über das Germa Königreich. Sie besaßen jedoch ähnliche Privilegien wie andere Adelsfamilien und konnten zum Beispiel an der Reverie teilnehmen. Allerdings haben sie diesen Status verloren, nachdem sie ein Bündnis mit Big Mom eingehen wollten.

Das aktuelle Familienoberhaupt ist der von Macht besessene Vinsmoke Judge. Er hat seine Kinder genmanipuliert, damit sie die Elite der Germa 66 Armee werden. Nur Sanjis Genmanipulation galt als Fehlschlag, wodurch er von seiner Familie und besonders seinem Vater verachtet wird.

Kouzuki-Familie

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Aktuelle Mitglieder: Momonosuke, Hiyori, Sukiyaki

Momonosuke, Hiyori, Sukiyaki Verstorbene Mitglieder: Oden, Toki

Die Kozuki-Familie hat vor über 800 Jahren die Porneglyphen erschaffen und herrscht über Wano Kuni. Das Land verfolgte stets eine Isolationspolitik, die Kontakt mit anderen Ländern oder Außenstehenden wie Pirat*innen verboten hat. Doch Kozuki Oden wollte das Land gerne öffnen. Während er mit Whitebeard und später mit Gold Roger die Welt umsegelt, wurde Wano Kuni gewaltsam von Orochi und Kaido eingenommen.

Als Oden das mitbekam, versuchte er vergeblich, Wano Kuni zurückzuerobern. Am Ende opferte er sich, damit seine Untergebenen überleben konnten. Auch seine Frau Toki starb zu dieser Zeit, sodass nur ihre beiden Kinder Momonosuke und Hiyori noch leben. Dank den Strohhüten ist Momonosuke wieder der Shogun von Wano Kuni.

Charlotte-Familie

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Aktuelle Mitglieder: Linlin (Big Mom), Katakuri, Cracker, Smoothie, Brulee, Daifuku und weitere der insgesamt 85 Kinder

Die Charlotte-Familie ist nicht adelig, herrscht jedoch über Totland. Dabei arbeiten einige der insgesamt 85 Geschwister als Süßwaren-Minister*innen und regieren über die verschiedenen Regionen des Insel-Archipels.

Das Familienoberhaupt Linlin, auch bekannt als Big Mom, war eine der Vier Kaiser, die vier mächtigsten Pirate*innen. Sie hat ihre Familie zu einer Piratencrew gemacht. Dazu hat sie seit ihrem 18 Lebensjahr fast jährlich Kinder von insgesamt 43 Ehemännern bekommen. Seit ihrer Niederlage gegen Kid und Law auf Onigashima ist unklar, ob sie noch am Leben ist.

Monkey-Familie

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Aktuelle Mitglieder: Garb, Dragon, Ruffy

Die Monkey-Familie ist weder adelig noch sind die Familienmitglieder stark in das Leben der anderen involviert. Ruffy war sehr überrascht, als Garp ihm erzählte, dass er überhaupt einen Vater hat.

Doch alle drei bekannten Mitglieder der Familie haben in ihren Bereichen Großes erreicht. Garb ist bekannt als „Held der Marine“, sein Sohn Dragon ist der Anführer der Revolutionsarmee und dessen Sohn Ruffy ist binnen kürzester Zeit zu einem der stärksten Piraten geworden.

Nerona-Familie

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Aktuelle Mitglieder: Imu

Die Nerona-Familie gehört zu den 20 Gründern der Weltregierung und ist nach Mary Joa umgesiedelt. Das einzige Mitglieder der Familie ist Imu, das Oberhaupt der Weltregierung. Emporio Ivankov vermutet, dass Imu unsterblich ist.

Bisher ist wenig über Nerona Imu und seine Fähigkeiten bekannt. Ähnliches gilt für die Figarland- und Manmayer-Familie.

Stimmt mit ab!

Jetzt ist eure Meinung gefragt! Ihr dürft mit drei Stimmen wählen, wer für euch die mächtigste Familie in One Piece ist. Dabei geht es nicht vorrangig um Stärke, sondern vielmehr darum, wer eurer Meinung nach den meisten Einfluss auf das Geschehen in der Welt hat – was durch ihre Stärke natürlich beeinflusst sein kann.

Wir sind gespannt, für welche der Familien ihr abstimmt. Gerade mit den Ereignissen rund um die letzte Reverie, sind Familien aus den ersten 100 Folgen wieder aktuell im Gespräch. Aber auch die Infos zu neuen Charakteren wie Imu heizen die Diskussionen an. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr denkt!

Vielen Dank fürs Mitmachen!