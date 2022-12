One Piece lüftet endlich das Geheimnis, wie Teufelsfrüchte entstehen

Wenn ihr auch zu den One Piece-Fans gehört, die sich seit einer kleinen Ewigkeit fragen, woher eigentlich die Teufelsfrüchte kommen, dann haben wir gute Neuigkeiten für euch: Im Manga wurde jetzt endlich eine Erklärung für deren Entstehung geliefert. Die legt nahe, dass die Teufelsfrüchte und ihre Kräfte noch ein bisschen mystischer sind, als die meisten wahrscheinlich sowieso schon angenommen hatten.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zu One Piece!

One Piece: Endlich wissen wir, woher die Teufelsfrüchte kommen

Was ist eine Teufelsfrucht? In der Welt von One Piece existieren die sogenannten Teufelsfrüchte. Wer sie isst, erhält spezielle Fähigkeiten. Die spiegeln sich auch in den Namen der einzelnen Früchte wieder. Die Klingenfrucht zaubert scharfe Klingen herbei, die Gum-Gum-Frucht lässt Ruffys Körper gummiartig elastisch werden.

Das ist jetzt neu: Aktuell eskaliert im One Piece-Manga der letzte große Story-Arc. Monkey D. Ruffy kämpft gegen Lucci und der Rest der Strohhutpiraten-Bande ist zum Zuschauen verdammt. Währenddessen erklärt Vegapunk quasi nebenbei, was es mit den Teufelsfrüchten eigentlich auf sich hat.

So entstehen die Teufelsfrüchte: Die Früchte sollen einzig und allein durch Wunschdenken entstanden sein. Jede Frucht und ihre Fähigkeit sei der Ausdruck eines sehr starken Wunsches, der sich gewissermaßen materialisiert hat.

Das heißt, dass zum Beispiel die Gum-Gum-Frucht nur existiert, weil sich irgendwer irgendwann einmal gewünscht hat, seinen kompletten Körper gummiartig ausdehnen und erweitern zu können. Dasselbe gilt für alle anderen: Jede Teufelsfrucht steht für den Traum einer Person, der wahr geworden ist.

"Wenn ich nur so und so sein könnte! All diese Kräfte repräsentieren die vielen Abzweige der Zukunft der Menschheit. Die mit Kräften existieren in verschiedenen Dimensionen, die von irgendwem vor ihnen erträumt wurden." (via: Comicbook)

Das erklärt natürlich auch die teilweise sehr abgefahrenen Kräfte, die die Teufelsfrüchte bescheren. Auch dass die Fähigkeiten sich so stark unterscheiden, macht mit dieser Erklärung sehr viel Sinn.

Aber Vorsicht! Auch wenn diese Erklärung von Vegapunk innerhalb des One Piece-Mangas geliefert wird, könnte es natürlich immer noch sein, dass sie nicht hundertprozentig stimmt. Immerhin könnte Vegapunk mit dieser Theorie auch gut falsch liegen.

Wie findet ihr die Erklärung? Ergibt das für euch Sinn, hattet ihr auf etwas anderes gehofft?