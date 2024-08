One Piece: Gol D. Roger hat schon früh einige große Geheimnisse der Geschichte angedeutet und jetzt macht alles Sinn

Oda hat mit Gol D. Rogers Rede bereits den Lauf der Geschichte in One Piece angedeutet. (Bild: © Toei Animation)

One Piece-Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda ist in der Community dafür bekannt, dass er bereits vor den eigentlich wichtigen Geschehnissen Hinweise auf zukünftige Höhepunkte oder Enthüllungen in die Geschichte einbaut. Das zeigt auch dieser neue Fall mal wieder sehr gut.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler für alle Leser*innen, die noch nicht bis Kapitel 1121 gelesen haben.

Der One Piece-Manga hat derzeit 1122 Kapitel und befindet sich nach wie vor in der Egghead-Arc, in dem der Wissenschaftler Dr. Vegapunk einige Geheimnisse der Weltregierung enthüllt und auch die Existenz vom One Piece bestätigt hat.

Zudem glaubt der Wissenschaftler, dass mit dem Tod von Gol D. Roger der Kampf um den großen Schatz erst begonnen hatte. Der legendäre Piratenkönig soll wohl auch die aktuellen Geschehnisse in der Geschichte schon vorhergesehen haben.

Oda kündigte schon in Kapitel 100 wichtige Elemente in der Geschichte von One Piece an

Das dem so ist, scheint X-User @sandman_AP aufgefallen zu sein. Als der One Piece-Fan in die alten Kapitelüberschriften geschaut hat, fiel ihm im Kapitel 100 “Der Beginn einer Legende” eine kurze Rückblende zu den Worten von Gol D. Roger auf:

“Ein geerbter Wille, der Traum eines Mannes und das Wogen einer Ära. Solange Menschen die Antworten auf die Freiheit suchen, werden diese Dinge nie aufzuhalten sein.” Gol D. Roger am Tag seiner Hinrichtung (Grobe Übersetzung aus dem Englischen)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Fan bemerkte dann, dass die einzelnen Punkte in Rogers Rede nicht nur zu zukünftigen Kapitel-Titeln passten, sondern auch die Kernelemente der gesamten One Piece-Geschichte zusammenfassen.

So wurde ausgerechnet “Inherited Will” (deutsch: geerbter Wille) zum Titel des Kapitels 145.

Ein geerbter Wille stellt den Willen von D. dar, den Ruffy und andere Mitglieder mit dem D. im Namen besitzen sollen. Was genau damit gemeint ist, ist noch nicht geklärt. Dieser Punkt ist nach wie vor eines der größten Mysterien in der Geschichte, das hoffentlich in der finalen Saga gelüftet wird.

"Der Traum eines Mannes" wurde zum Titel des 225. Kapitels “A Man’s Dream” und könnte eine Anspielung auf Ruffys oder Joy Boys Traum sein, Piratenkönig zu werden. Dies gewinnt natürlich durch die Egghead-Arc noch an Bedeutung, da der Besitz des One Piece theoretisch die Weltherrschaft mit sich bringt.

Es könnte sich aber auch auf Joy Boys Traum von der Königswürde beziehen, der sich nicht erfüllt hat und den Ruffy unbewusst übernommen hat.

Der letzte Teil von Rogers Rede wurde ebenfalls zum Titel eines Kapitels. Kapitel 1121 trägt genau diesen Teil von Gol D. Rogers Aussage als Titel: Die Wogen einer Ära.

Mit den Wogen einer Ära (engl. Upheaval of the era) könnte Oda das “neue Zeitalter der Piraten” angekündigt haben, das nun in der Egghead-Arc mit der Enthüllung der großen Fraktionen und Kämpfer im Kampf um One Piece bestätigt wird. Alles deutet darauf hin, dass sich der Krieg des leeren Jahrhunderts wiederholen wird, nur diesmal mit einem anderen Ende und anderen Charakteren.

Wie ist eure Meinung zu diesen kleinen Hinweisen von Oda oder glaubt ihr, dass das nur purer Zufall ist? Habt ihr weitere Theorien zu zukünftigen Handlungen in One Piece?