One Piece erreicht neuen Meilenstein und hat mit 1137 Kapiteln diese legendäre Manga-Reihe nach 28 Jahren eingeholt, die wir noch aus unserer Kindheit kennen!

One Piece hat endlich den Meisterdetektiv eingeholt! (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Mit der Veröffentlichung des 1137. Kapitels von One Piece hat Eiichiro Oda einen weiteren Meilenstein erreicht.

Der One Piece-Schöpfer hat im neuesten Manga-Kapitel nicht nur einen der größten Wendepunkte der Geschichte enthüllt, sondern auch im Hinblick auf Kapitelanzahl mit einem der legendärsten Mangas der Welt gleichgezogen: Detektiv Conan - und das, obwohl die Geschichte des berühmten Meisterdetektivs schon viel länger läuft als Ruffys Abenteuer in One Piece!

28 Jahren nach Release hat Eiichiro Oda Aoyama Goshos Meisterwerk eingeholt

Die legendäre Manga-Reihe von Oda Aoyama "Detektiv Conan" – oder auch "Cases Closed" – wurde 1994 veröffentlicht und seitdem bis heute fast monatlich immer wieder mit neuen Kapiteln versorgt.

Die beliebte Shonen-Reihe von Eiichiro Oda "One Piece" wurde 1997 offiziell im wöchentlich erscheinenden Shonen Jump-Magazin veröffentlicht und erhielt seitdem ebenfalls neue Kapitel im wöchentlichen Rhythmus – mit einigen Feiertags- und Krankheitstag-Ausnahmen.

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Autoplay

Da sich der Release-Rhythmus der beiden legendären Manga-Werke unterscheidet und One Piece mehr Kapitel in einem Monat veröffentlicht als Detektiv Conan, war es nur eine Frage der Zeit, bis Eiichiro Odas Werk das von Aoyama Gosho einholen würde. Nach 28 Jahren seit dem Release des ersten One Piece-Kapitels hat Eiichiro Oda am 26. Januar 2025 mit der Veröffentlichung von Kapitel 1137 nun Detektiv Conan eingeholt.

Das aktuelle 1137. Kapitel "Das heilige Licht der Toten" (im Englischen "The Sacred Light of the Dead") von Detektiv Conan wurde erst am 22. Januar 2025 veröffentlicht und erschien sowohl in japanischer als auch englischer Fassung auf der offiziellen Seite von VIZ Manga.

VIZ Manga ist ein nordamerikanischer Verlag für Anime, Manga und andere Produkte der japanischen Unterhaltungsindustrie.

Noch ist One Piece kein Teil der Top 10 Mangas mit den meisten Kapiteln

Mit dem Erreichen eines solch bedeutenden Meilensteins könnte man eventuell denken, dass der beliebte Shonen-Manga bereits zu den Serien mit den meisten Kapiteln gehört – aber das ist nicht so! Denn bevor One Piece überhaupt die Top 10 dieser Auflistung erreichen kann, muss das Werk von Eiichiro Oda an 15 weiteren Mangas mit einer Kapitelanzahl über 1000 vorbei – und das könnte noch eine Weile dauern!

Hajime no Ippo wäre das nächste große Ziel von One Piece. (Bild: © George Morikawa, Kodansha / Madhouse)

Hier sind die 15 Mangas mit den meisten Kapiteln vor One Piece im Überblick:

Little Rascal Kobo-chan: 13 780 Kapitel

13 780 Kapitel KochiKame: Tokyo Beat Cops: 1 960 Kapitel

Tokyo Beat Cops: 1 960 Kapitel Dokaben: 1 814 Kapitel

1 814 Kapitel Asari-chan: 1 738 Kapitel

1 738 Kapitel Cooking Papa: 1 702 Kapitel

1 702 Kapitel Minami no Teio: 1 644 Kapitel

1 644 Kapitel Sake no Hosomichi: 1 499 Kapitel

1 499 Kapitel Hajime no Ippo: 1 479 Kapitel

1 479 Kapitel Kinnikuman: 1 451 Kapitel

1 451 Kapitel Super Radical Gag Family: 1 451 Kapitel

1 451 Kapitel Grappler Baki: 1 333 Kapitel

1 333 Kapitel Edomae no Shun: 1 285 Kapitel

1 285 Kapitel Nijitte Monogatari: 1 276 Kapitel

1 276 Kapitel Shizukanaru Don – Yakuza Side Story: 1 175 Kapitel

1 175 Kapitel Mahjong Hiryū Densetsu: Tenpai: 1 142 Kapitel

Mehr zum Thema Bis zu 50 Jahre und länger! Die 10 am längsten laufenden Manga-Reihen aller Zeiten von Myki Trieu

Hier könnt ihr den Manga zu One Piece und Detektiv Conan lesen

Der Manga zu One Piece ist auf der Webseite MangaPlus des japanischen Verlags Shueisha komplett auf Deutsch erhältlich und umfasst derzeit alle 1137 Kapitel.

Der Manga zu Detektiv Conan ist derzeit in Deutschland nicht in digitaler Form verfügbar. Allerdings sind die physischen, gebundenen Mangas in lokalen Buchläden oder auf Amazon erhältlich, wobei deutsche Fans allerdings noch auf den Release des aktuellen Bandes – Band 106 – warten müssen, der erst im August 2025 erscheint.

Wie lange wird eurer Meinung nach es dauern, bis es One Piece in die Top 10 dieser Manga-Liste schafft?