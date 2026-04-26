One Piece-Animator veröffentlicht Nami-Szene mit "Gear-5-Energie" – und jetzt fordern Fans von Oda genau das im echten Manga

Nami gehört zu den ruhigeren Mitgliedern der Strohhutbande – mit dieser Form könnte sie im Zweifel einschlagen wie der Blitz. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Die Strohhutpiraten im One Piece-Anime haben über die vergangenen Jahrzehnte so einige neue Fähigkeiten bekommen, um in der Neuen Welt bestehen. Navigatorin Nami durfte sich im Rahmen der Schlacht auf Onigashima über Zeus freuen: Die Seele der Gewitterwolke ging komlett in ihren Klima-Taktstock über.

Seitdem kämpfen beide Seite an Seite, doch wie würde Nami aussehen, wenn daraus eine eigenständige Kampfform entstehen würde? Diese Frage beantwortet uns nun der offizielle One Piece-Animator Hugo Lemmonier, der auf X einen kleinen Clip veröffentlichte und die Community damit begeistert.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Autoplay

Ein Nami-Donnerwetter

Der Beitrag an sich wurde von Lemmonier mit nur wenig Text garniert: Ein Gewitter-Emoji mitsamt Nami-Hashtag reicht schon aus, um klarzustellen, was hier zu sehen ist. Die viersekündige Videoschleife verzichtet dabei auch auf große Farbgebung:

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Genau wegen dem vielen, wolkingen Weiß und den an Haki angelehnten Blitzen rund um Nami fühlen sich Fans an eine andere, offizielle Transformation erinnert: Ruffys Gear-5-Form hat zumindest oberflächlich einiges an Ähnlichkeiten mit der "Fananimation".

Unabhängig davon ist Lemonniers Werk für "kinsmudge" das "beste Nami-Kunstwerk, das seit einiger Zeit gesehen" hat. "Murderuby" lobt in diesem Kontext insbesondere, wie flüssig die Wolken um Nami herum aussehen.

"KulaKamisato_" bringt den grundsätzlichen Tenor der Fan-Reaktionen anders auf den Punkt: "Alter, Namis Wettergöttin-Nika-Form sieht knallhart aus".

Solche "Nika-Formen" der Strohhüte außerhalb von Ruffy sind in der One Piece-Community ohnehin beliebt – so sehr, dass nur noch wenige zur Vollständigkeit fehlen.

Hugi Lemonnier ist übrigens einer der international bekanntesten Animatoren des aktuellen One Piece-Teams bei Toei Animation.

Gemeinsam mit Kollegen wie Juliette Navarro, Mathilde Vachet und Hamil war er maßgeblich an Episode 1.144 beteiligt – einer der gefeiertesten One Piece-Folgen der jüngeren Geschichte, die 2025 viral ging und von der Community als eines der animationstechnisch ambitioniertesten Projekte in die Geschichte des Franchise' einging.

Sollte Nami eine solche "Wettergöttin"-Form in euren Augen bekommen?