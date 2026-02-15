One Piece-Fan zeichnet Lysop im Gear 5-Look und das passt derart gut, dass Oda es im Manga benutzt hat

Was wäre wohl, wenn Lysop anstelle von Ruffy die Gum-Gum-Teufelsfrucht gegessen hätte? (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Nur wenige Mangaka haben eine so gute Verbindung zu ihren Fans wie Eiichiro Oda. Seit mehr als 20 Jahren hält der One Piece-Schöpfer seine große Fangemeinde regelmäßig in seinem QnA-Segment im Manga auf dem Laufenden.

Dabei gefiel ihm eine Zeichnung von Lysop in Ruffys Gear 5 gleich so gut, dass er es gleich als Headerbild benutzt hat.

Update am 15. Februar 2026: Bei dem Artikel wurde fälschlicherweise die Zeichnung als Odas Illustration betitelt, wobei es sich hier um eine Fan-Zeichnung handelt. Wir haben den Artikel daher textlich angepasst, die nötigen Informationen ergänzt und noch einmal hochgezogen.

Lysop wird seinem Spitznamen aus dem Dressrosa-Arc gerecht

Lysop erhielt seinen Spitznamen “Gott”-Lysop nach den Geschehnissen in der Dressrosa-Arc – also ist es nur richtig, dass er auch mal in den Geschmack des Gear 5 kommt und seinem Spitznamen gerecht wird. Ein Fan schickte eine Zeichnung für das QnA-Segment im One Piece-Manga ein und Oda nahm es im Manga auf.

X-Nutzer @pewpiece postete die Zeichnung öffentlich und verwechselte sie mit einer offiziellen Zeichnung von Oda. Es ist leider nicht bekannt, wer der wahre Künstler oder Künstlerin hinter der Zeichnung von Lysop ist.

Auf der Zeichnung ist Lysop in der gummiartigen Gott-Form zu sehen – gleich Ruffy in seiner Gear 5 Form. Seine dunklen Locken hängen lose herunter und sind so weiß geworden, dass es unmöglich ist, seine Nase zu übersehen.

Mit einer Hand über dem Gesicht ist der Schütze herzhaft am Lachen, wodurch er stark dem mystischen Krieger und Sonnengott Nika aus der antiken Zeit von One Piece ähnelt.

In seinen Sprechblasen sagt er übersetzt:

“Wahaha! Was auf Future Island passiert ist, fragt ihr? Lasst das jetzt erstmal beiseite und lasst uns losgehen und in See stechen wie gewöhnlich! Wir sind Lysop-Galerie-Piraten"

Die Lysop-Galerie-Piraten im One Piece-Manga

Lysop-Galerie-Piraten (Usopp Gallery Pirates) ist ein Segment aus Fan-Zeichnungen, das meistens am Ende eines Bandes zu finden ist, aber in wenigen Fällen auch den QnA-Bereich zwischen den Seiten ersetzen kann.

Oda selbst zeichnet oftmals den Header und das Bild zur Einführung der Lysop-Galerie-Piraten, welches Lysop immer in diversen Kostümen darstellt – aber wählt in speziellen Fällen auch Fan-Zeichnungen für das Headerbild aus. Aus diesem Grund kam es womöglich zu diesem Missverständnis von X-User Pewpiece, der die Zeichnung für Odas Werk hielt.

Falls ihr noch nicht auf dem neuesten Stand von One Piece seid, könnt ihr den Anime auf Crunchyroll nachholen oder auf Manga Plus den Manga lesen.

Wie gefällt euch Lysops Gear 5-Form und welchen der Strohhut-Piraten wollt ihr einmal in Gear 5 sehen?