One Piece statt Mathe oder Geschichte: Lehrer bringen in besonderem Programm ihrer Klasse bei, ihren Träumen zu folgen

Ist Hungry Days gerade womöglich zur Realität geworden? In Japan bringt ein Programm Schulklassen bei, ihren Träumen zu folgen - und das inspiriert von One Piece und den Strohhutpiraten! (Bild: Nissin Foods)

Puh, wer kennts nicht? Das Durchkauen von Schulstoff, bei dem man sich die ganze Zeit fragt, was das für die Zukunft bringen soll. In Japan gibt es gerade aktuell ein Programm, das vom offiziellen One-Piece-Publisher Shueisha gestartet wurde und etwas Abwechslung in den grauen Schulalltag bringen soll – und mit seinem Ziel, die Schulkinder dazu zu bringen, ihre Träume zu verfolgen, unglaublich inspirierend ist.

Lehrpersonen unterrichten die Verfolgung der eigenen Träume und wir finden es einfach super herzergreifend

Wir sind begeistert über das Engagement der Lehrpersonen. In der Shirahata-Grundschule von Kōsa, das in der japanischen Präfektur Kumamoto liegt, hat am 28. Juni 2024 die Lehrperson den Tag mit einer Besprechung der Handlung von One Piece begonnen. Der Fokus lag darauf, wie die Charaktere an ihren Träumen festhalten und wie sie ihre Piratenflaggen als Symbol dafür schätzen.

Außerdem unterteilte die Lehrperson die Klasse in verschiedene Gruppen und bat sie darum, ihre Träume aufzuschreiben. Dabei waren den Schulkindern keine Grenzen gesetzt: Die Träume durften persönlich sein, ihren Berufswunsch betreffen oder einfach ihre ersehnte Zukunft beschreiben.

Innerhalb der Gruppen haben die Schüler*innen ihre Träume geteilt und ihre Stärken besprochen. Das Programm endete damit dass die Klasse eigene Piratenflaggen entwerfen durfte, die zu ihren Träumen passen.

1:47 Switch-Spieler bekommen One Piece-Open World-Game, in dem Ruffys Crew auf mysteriöser Insel strandet

Das ist definitiv die Art von Unterricht, die wir gerne erlebt hätten. Dadurch dass viele Anime- und Manga-Fans heutzutage selbst zu Lehrer*innen werden, ist das auch gar nicht mehr so abwegig. Schließlich finden sich in den vielen dieser Geschichten genügend Motive, die eine Diskussion verdienen.

Und am Ende möchten wir auch nochmal festhalten, wie herzergreifend das alles ist. Auf der einen Seite ist die Message von One Piece, seine Träume zu verfolgen, wunderschön. Auf der anderen Seite ist es auch super, wie die Lehrpersonen dieses Motiv in den Unterricht einbeziehen.

Mittlerweile hat das Programm in jeweils einer Schule aus allen 47 Präfekturen Japans stattgefunden und daraus sind Aussagen wie "Ich will Frisör*in werden!" oder "Ich werde hart arbeiten, um meine Träume zu erreichen!" entstanden – die alle mehr oder weniger vom zukünftigen König der Piraten inspiriert sind.

Hättet ihr auch gerne One Piece im Unterricht durchgenommen?