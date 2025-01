One Piece-Watchparty? Berühmter Streamer soll Erlaubnis bekommen haben, die Anime-Serie für seine Zuschauer live zu streamen

Ob wir wohl bald schon One Piece ohne Abo im Livestream schauen können?

Wenn ihr heutzutage Animes schaut, könnte euch das Problem der zahlreichen Streamingdienste sowie die diversen Lizensierungsgeschichten nur allzu bekannt vorkommen. Schon lange sind die Tage vorbei, in denen ihr zerstückelte Animefolgen einfach zugänglich auf großen Plattformen YouTube finden könnt.

Die Rechteinhaber*innen gehen gegen die illegale Ausbreitung ihrer Inhalte vor, weswegen diese wiederum nicht immer einfach aufzutreiben sind. Das könnte zumindest bei One Piece der Vergangenheit angehören, da der YouTuber und Streamer IShowSpeed behauptet, Streamingrechte für den beliebten Anime bekommen zu haben.

One Piece im Livestream? Darum geht’s

IShowSpeed, auch bekannt unter dem bürgerlichen Namen Darren Watkins Jr., hat neulich in einem Livestream verraten, dass eine Produzentin von One Piece ihm die Erlaubnis gegeben habe, die Anime-Serie livezustreamen.

Konkret wolle die Produzentin ihn auf eine Whitelist setzen, die es ihm ermögliche, die Folgen mit seinem Publikum zu schauen, ohne dass der Stream aufgrund von Urheberrechtsansprüchen wieder heruntergenommen wird.

Hier könnt ihr euch den entsprechenden Clip aus dem Stream von IShowSpeed selbst anschauen:

Die Produzentin, über die IShowSpeed in seinem Stream gesprochen hat, dürfte Miki Kobayashi sein. Sie hat One Piece zuvor im Marketing-Bereich vertreten und auf unterschiedliche Art und Weise in der Öffentlichkeit beworben.

Das Treffen der beiden wurde im Community-Tab auf dem offiziellen englischsprachigen YouTube-Kanal von One Piece in einem Foto festgehalten.

Anfang Januar 2025 hat der Streamer IShowSpeed die Produzentin Miki Kobayashi getroffen.

Ob IShowSpeed wirklich alle Folgen problemlos im Livestream schauen kann, bezweifelt ein Teil der Community.

Im Reddit-Thread, den wir euch oben verlinkt haben, schreiben einige User wie erpparppa, dass sie erst daran glauben, wenn sie es sehen. Andere User scherzen sogar darüber, indem sie One Piece referenzieren.

So schätzt ExpiredDeodorant, dass das Animationsstudio Toei Animation dieselbe Aktion mit dem Kanal von IShowSpeed unternehmen würde, wie zuvor Imu beim Königreich Lulusia – also die komplette und gnadenlose Auslöschung.

Spaß beiseite; Es wäre durchaus eine schöne Möglichkeit, epische Momente aus dem Anime wie diesen gemeinsam mit anderen Personen zu erleben, oder?

0:30 One Piece Episoden-Vorschau zeigt den epischen Kampf zwischen Shanks und Eustass Kid in Folge 1112

Sollte sich die Aussage von IShowSpeed aber wirklich bewahrheiten, könnte das eine Chance für die Animebranche sein, etwas Neues auszuprobieren. Watchpartys zum gemeinsamen Schauen der Lieblingsserien und -filme bringen Menschen zusammen, wofür sich One Piece als erfolgreicher Shonen-Anime perfekt anbietet.

Ob IShowSpeed diese Chance wahrnimmt, wird sich noch herausstellen. Bis jetzt stehen die One-Piece-Livestreams trotz Erlaubnis aus.