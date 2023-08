One Piece: Alle Kampfszenen zwischen Ruffy und Kaido in einem Video – Dieser Clip ist wie ein Film und begeistert die Community

Den gesamten Kampf gibt es nun in einem Video zu sehen.

Der Anime zu One Piece hat aktuell seinen Höhepunkt erreicht. Ruffy hat im Kampf gegen Kaido sein Gear 5 aktiviert und den riesigen Drachen in bester Cartoon-Manier durch die Gegend geprügelt.

Doch viele Fans haben womöglich nicht auf dem Schirm, wie lange Ruffy und Kaido eigentlich schon gegeneinander kämpfen. Ein Fan hat sich nun die Mühe gemacht, ein Video mit allen Kampfszenen von Ruffy und Kaido zu erstellen.

One Piece: Kampf von Ruffy und Kaido dauert zwei Stunden

Auf Twitter hat User AotDaiIy einen Clip hochgeladen, der fast zwei Stunden lang geht. In dem Video sind alle Szenen aus den bisherigen Anime-Folgen herausgeschnitten, in denen sich Ruffy und Kaido prügeln.

Meistens werden die Kampfszenen durch die Geschehnisse von anderen Mitgliedern der Strohhutbande oder weiteren Personen in Wano Kuni unterbrochen. Doch das Video fasst zusammen, wie der Kampf zwischen Ruffy und Kaido an einem Stück läuft:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Welche Szenen sind nicht enthalten? Schon vor Ruffys und Kaidos finalem Kampf sind die beiden aufeinandergetroffen. Kaido hat angetrunken in Okobore gewütet und wurde von Ruffy zur Rechenschaft gezogen. Diese Szenen sind leider nicht im Clip enthalten.

Außerdem ist die neue Folge 1071 nicht in dem Video enthalten. In dieser Episode setzt Ruffy zum ersten Mal seine Gear 5-Kräfte ein und drischt auf Kaido ein. Der Clip endet dort, wo Ruffy am Boden liegt und seine Kräfte langsam erwachen.

Wären wirklich alle Szenen mit aufgenommen worden, hätte das vermutlich den Rahmen gesprengt. Schon jetzt ist das Video fast zwei Stunden lang. Doch es fasst gut zusammen, wie oft sich Ruffy gegen Kaido bislang behaupten musste.

Wie finden User das Video? Im Kommentarbereich sind viele User, die sich über den Clip freuen und beim Ersteller des Videos bedanken. Einige bemängeln die Qualität des Videos und schlagen dem User vor, das Ganze in besserer Qualität auf YouTube hochzuladen.

Ein Fan scherzt sogar herum, dass er einen Kinosaal mieten und alle seine Bekannten dazu zwingen wollen würde, den gesamten Kampf mit ihm zu schauen.

Alternativ könnt ihr euch alle Folgen von One Piece auf Crunchyroll anschauen. Dort gibt es den gesamten Anime in japanischem Originalton mit deutschen Untertiteln. Die einzige Voraussetzung dafür ist ein aktives Abo beim Streamingdienst.

Welcher Arc aus One Piece hätte eurer Meinung nach einen Zusammenschnitt verdient?