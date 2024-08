One Piece: Kapitel 1122 liefert Hinweise zu Joy Boys Identität und killt dabei beliebte Theorie

One Piece liefert mit Kapitel 1122 einen kleinen Einblick auf Joy Boys Vergangenheit und seiner Identität. (Bild: © Toei Animation)

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu den aktuellen Geschehnissen der Egghead-Arc in One Piece. Konkret geht es um Inhalte aus dem neuesten Kapitel 1122.

In One Piece geht es derzeit heiß her. Eiichiro Oda hat Fans seit dem Start des Egghead-Arc keine Ruhe gelassen. Mit jedem Kapitel, seit Vegapunk mit der Übertragung seiner Botschaft begonnen hat, hat der Mangaka mehr Informationen über das leere Jahrhundert, die D.-Familie oder das One Piece enthüllt.

Aber nicht nur das, sondern auch über den vielleicht wichtigsten Charakter in der Geschichte von One Piece: Joy Boy. In Kapitel 1122 scheint der Mangaka subtile Hinweise auf die Identität des legendären ersten Piraten gegeben zu haben und genau diese widerlegen eine populäre Theorie über den riesigen Strohhut in Mary Jose.

Der gigantische Strohhut gehört nicht Joy Boy

In Kapitel 1122 von One Piece wird der alte Roboter Emeth und seine Beziehung zu Joy Boy näher vorgestellt. Die Rückblende am Ende des Kapitels zeigt, dass die beiden eine starke und enge Freundschaft verbindet. Joy Boy vertraut dem alten Roboter so sehr, dass er seine stärkste Haki-Technik für zukünftige Zwecke in ihn versiegelt.

Die Rückblende enthüllt jedoch noch ein weiteres wichtiges Detail über Joy Boys Identität: Seine Körpergröße, die eine sehr wichtige Rolle dabei spielt, eine beliebte Theorie in der One Piece-Community zu widerlegen.

One Piece-Fan und X-Nutzer*in @Jayisdecent2 hat die aktuellen Erkenntnisse in einem Tweet zusammengefasst.

“Ok, wir wissen jetzt, wie Joy Boy aussah, aber ich habe da eine große Frage. Wem gehört dann der gigantische Strohhut?”

Wie im X-Beitrag erwähnt, besteht ein großer Kontrast zwischen der Größe von Joy Boy, die in der Rückblende gezeigt wird, und dem riesigen Strohhut auf Mary Jose. Bisher wurde von vielen Fans angenommen, dass der Hut Joy Boy gehörte und er ein Riese war.

Kapitel 1122 widerlegt diese Theorie jedoch, da Joy Boy in der Rückblende menschengroß erscheint und kein Riese ist – das ist unschwer am direkten Größenvergleich mit dem gigantischen Emeth zu erkennen.

Es ist jedoch anzumerken, dass Joy Boy sehr mächtig war und möglicherweise die Fähigkeit besaß, seine Größe an die eines Riesen oder eines Menschen anzupassen.

Der Strohhut könnte ein Geschenk von Joy Boy an Emeth gewesen sein

Nach der Rückblende steht die Theorie, dass Joy Boy ein Riese war und den gigantischen Strohhut besaß, also bestenfalls auf wackeligen Beinen. Das lässt natürlich eine neue Theorie zu. In Kapitel 1122 wird die enge Freundschaft zwischen Emeth und Joy Boy nämlich sehr deutlich.

Es ist daher nicht auszuschließen, dass Joy Boy selbst dem alten Roboter einen großen Strohhut gebastelt und ihm geschenkt hat. Dies würde auch bedeuten, dass der Hut, den Imu besitzt, nicht dem legendären Piraten selbst, sondern Emeth gehört.

Wie ist eure Meinung zu Joy Boys wahrer Identität und glaubt ihr nach wie vor, dass er ein Riese sein könnte?