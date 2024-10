Neues One Piece-Kapitel zeigt Prinzessin Vivis geheime Botschaft an die Strohhüte und teast ein zukünftiges Wiedersehen

Vivis damaliger Abschied in Alabasta vor 22 Jahren. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden Ereignisse aus Kapitel 1130 des One Piece-Manga besprochen. Solltet ihr bisher nicht so weit gelesen haben, werden euch einige Erkenntnisse und neue Charaktere vorweggenommen.

Nach den ganzen spannenden Wendepunkten und Ereignissen in der Egghead-Arc sind die Strohhüte jetzt zusammen mit den Riesenkriegern auf dem Weg nach Elban. Allerdings wurden Ruffy, Nami, Sanji, Zorro, Chopper und Lysop kurz darauf von den anderen Strohhüten getrennt und wachten auf mysteriöse Weise bereits vor den anderen Strohhüten plötzlich auf ihrer Zielinsel auf.

Während die getrennt voneinander agierende Truppe die neue Insel erforscht und auf neue Charaktere trifft, lernen Robin, Franky und die übrigen Mitglieder auf dem Schiff mehr über ihre neuen Steckbriefe. Robin fällt dabei ein ganz besonderes Zeichen auf Ruffys Steckbrief auf: Ein Kreuz auf Ruffys Arm!

Das Kreuz kommt euch sicherlich bekannt vor. Es könnte von niemand anderem stammen als der Prinzessin von Alabasta, Vivi D. Nefertari.

Vivis Lebenszeichen an die Strohhüte

Schaut ihr beim Bild ganz genau hin, fällt euch sicher auf, dass das Kreuz auf Ruffys Steckbrief nur eine Nachricht von Prinzessin Vivi sein kann. Schließlich ist es das Symbol der Freundschaft zwischen den Strohhüten und ihr, als sie sich am Ende der Alabasta-Arc getrennt haben.

Laut Theorien aus der One Piece-Community könnte die Prinzessin den Hinweis nachträglich mit Morgans Hilfe auf den Steckbrief von Ruffy gezeichnet haben, um den Strohhüten ein Lebenszeichen zu senden.

Dummerweise haben ausgerechnet die Piraten, die das Zeichen erkennen würden, den Steckbrief bis jetzt nicht gesehen, da sie sich auf Elban befinden und mit allerhand anderen Problemen zu tun haben. Nur Robin und Franky haben den Steckbrief bisher gesehen und leider erkennen die beiden nicht die versteckte Botschaft von Vivi, schließlich waren weder Robin noch Franky zur Zeit der Alabasta-Arc in der Crew von Ruffy.

Eiichiro Oda teast mit dem Kreuz ein Wiedersehen der Strohhüte und Vivi nach 22 Jahren

One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda hat mit der starken Betonung auf Ruffys Steckbrief und der Aufteilung der Strohhüte ein zukünftiges Wiedersehen der Prinzessin und den fehlenden Gruppenmitgliedern angedeutet.

Ein ziemlich eindeutiger Hinweis sind die Mitglieder, die zu Beginn der Arc auf Elban verschwunden sind: Ruffy, Zorro, Sanji, Nami, Lysop und Chopper. Dabei geht es um genau die gleichen Strohhüte, die damals an Vivis Seite in Alabasta gekämpft und das Kreuzsymbol auf ihrem linken Arm als Zeichen der Freundschaft zu ihr tätowiert haben.

Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr hoch, dass die alte Alabasta-Truppe nach langen 22 Jahren seit den damaligen Geschehnissen wieder vereint wird.

Was sind eure Theorien zum möglichen Wiedersehen von Vivi und Ruffy? Welche Rolle spielt eurer Meinung nach Vivi in den zukünftigen Ereignissen von One Piece?