One Piece: Leaks zu Kapitel 1134 teasen die Rückkehr eines Charakters, der eigentlich tot sein sollte

Ruffy fragt sich, ob sein Bruder auch noch zurück kommen wird. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

In dieser Woche kehrt der One Piece-Manga offiziell aus einer kurzen Pause zurück, am 22. Dezember 2024 erscheint das ersehnte 1134. Kapitel. Es wird auch das letzte One Piece-Kapitel im Jahr 2024 sein und laut Leaks in den sozialen Medien hat sich Eiichiro Oda dabei einiges für Fans einfallen lassen.

Spoilerwarnung! Da es sich hierbei um Leaks des Manga-Kapitels handelt, ist Vorsicht vor Spoilern geboten! Solltet ihr das Manga-Kapitel am Wochenende bei Release ohne Vorkenntnisse lesen wollen, werden euch Inhalten in den folgenden Abschnitten verraten und es werden euch mehrere Wendungen gespoilert, die in Kapitel 1134 vorkommen.

Wie auch letztes Jahr scheint der Mangaka und One Piece-Schöpfer für Fans der beliebten Reihe neben einem Cliffhanger noch eine weitere Überraschung geplant zu haben: Die mögliche Wiederauferstehung eines bereits verstorbenen wichtigen Charakters – Wissenschaftler Vegapunk, aber in seinem originalen Körper “Stella”!

Lilith hat vor, den Wissenschaftler zurückzubringen

Lilith hat als Vegapunk noch ein Ass im Ärmel.(Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Laut den Leaks der vertrauenswürdigen Insider und X-Nutzer*innen @pewpiece und @Mugiwara_23 wird es eine große Überraschung in Kapitel 1134 geben. Die Strohhut-Piraten haben sich in den letzten Kapiteln wiedergefunden und auch Robin wurde wieder mit Sauro vereint. Nach dem emotionalen Wiedersehen gab es nur weitere Informationen zum Vorhaben der Strohhüte, welche vor allem Lilith, Kuma und Bonney betreffen.

Es stellt sich heraus, dass Lilith ein exaktes Duplikat des originalen Vegapunk-Körpers “Stella” besitzt. Sie plant, den Wissenschaftler wiederzubeleben und dass es sich bei diesem Körper nicht nur um einen herkömmlichen Klon oder Satelliten handelt, sondern um Vegapunks exakter Körper-Kopie von vor 20 Jahren, als er Elban besuchte.

Können Bonney und Kuma vielleicht doch noch ein glückliches Familienleben in Zukunft führen? (Bild: © Eiichiro Oda)

Sie spricht davon, in Elban zu bleiben, um ein neues Labor zu errichten, den Wissenschaftler damit wieder ins Leben zu holen und mit seiner Hilfe Kuma zu heilen. Das deutet bereits darauf hin, dass Bonney womöglich mit ihrem Vater und Lilith auf Elban bleiben wird, sollten die Strohhüte die Insel später verlassen.

Vegapunks Rückkehr und seine Rolle auf Elban

Die Rückkehr des Wissenschaftlers könnte für Probleme sorgen. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Vegapunk hatte Elban bereits in der Vergangenheit vor seinem Tod einen Besuch abgestattet. Dort hatte der Wissenschaftler sich die Erlaubnis geholt, die Bücher, die von den Forscher*innen aus Ohara geschrieben worden, zu lesen und sich das Wissen der Weltgeschichte und des leeren Jahrhunderts anzueignen. Für die aktuelle Situation im One Piece-Manga wäre die Rückkehr des Wissenschaftlers ein bedeutender Story-Fortschritt, bei dem die Strohhüte sowohl Fans mehr über Joyboy, als auch Imu erfahren könnten.

Es ist auch wichtig anzumerken, dass die Weltregierung Vegapunk tot sehen wollte und ihre Wiederauferstehung für Komplikationen sorgen könnte. Schließlich wollten sie mit seinem Tod auch sein Wissen über die wahre Weltgeschichte auslöschen.

Kapitel 1134 teast einen großen Konflikt zwischen den Strohhüten und der Weltregierung an

Die mögliche Rückkehr von Vegapunk aus dem Reich der Toten und das plötzliche Auftauchen zweier mysteriöser neuer Charaktere am Ende von Kapitel 1134 –von denen einer verdächtig nach Shanks aussieht und als Eindringling bezeichnet wird, lassen Fans auf einen großen Kampf zwischen zwei Parteien oder einer Enthüllung aufseiten der Regierung hoffen.

Wie steht ihr zur Wiederauferstehung von Vegapunk und wie ist eure Meinung zu toten Charakteren, die doch noch wiederbelebt werden?