One Piece-Kapitel 1138 könnte eine komplett neue Teufelskraft enthüllt haben, die in einem Schwert steckt - und zerschlägt damit eine beliebte Fan-Theorie zu Blackbeard

Könnte dieser Charakter mit einer Verbindung zu Shanks etwa eine neue Teufelsfrucht gezeigt haben? Es sieht ganz so aus.

Der One Piece-Manga befindet sich inmitten der letzten großen Arc. Entsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass es mit jedem neuen Kapitel ordentlich rund geht und wir aktuell regelmäßig neue Hinweise von Mangaka Eichiiro Oda bekommen.

Am Sonntag ist frisch das neue Kapitel 1138 erschienen und hat nicht nur das vielleicht bedeutendste Wandbild der Geschichte enthüllt, sondern auch eine mysteriöse, neue Fähigkeit.

Achtung, Spoiler! Hier geht es um Inhalte, die im neuesten Manga-Kapitel 1138 auftauchen. Habt ihr also selbst noch nicht so weit gelesen, werden euch einige Überraschungen vorweggenommen.

Hat der Bruder von Shanks eine Teufelsfrucht-Kraft?

Bereits das letzte Kapitel des One Piece-Mangas hat eine langjährige Fan-Theorie bestätigt: Nämlich dass Rothaar Shanks tatsächlich einen Doppelgänger hat, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht.

Der Charakter mit dem Namen Figarland Shamrock, der Anführer der göttlichen Ritter ist, bestätigt im neuesten Kapitel auch selbst noch einmal gegenüber dem Riesen Loki, dass er tatsächlich der Zwillingsbruder von Shanks ist.

In der Interaktion passiert aber eine weitere interessante Sache. Shamrock zieht hier nämlich sein Schwert und spricht das Wort "Zerberus", woraufhin ein dreiköpfiger Hund aus der Klinge gesprungen kommt und auf Loki losgeht. Auf die Frage des Riesen, was das sei, antwortet Shamrock lediglich "Das ist mein Schwert."

Aus der ungewöhnlichen Fähigkeit lässt sich schließen, dass hier höchstwahrscheinlich eine Teufelsfrucht involviert sein muss. Interessanterweise scheint es nicht so, als hätte Shamrock selbst die Frucht gegessen, sondern als würde die Fähigkeit vielmehr seinem Schwert gehören.

Schon Vegapunk hat in seinen Forschungen belegt, dass auch unbelebte Objekte Teufelsfrüchte konsumieren können und dabei eine Art Bewusstsein entwickeln.

Das konnten wir bereits in der Alabasta-Arc erleben: Hier hatte Lassoo, die Waffe von Mr. 4, eine Teufelsfrucht konsumiert, die sie in einen Hund verwandelt hat. Wie genau unbelebte Gegenstände Teufelsfrüchte konsumieren können, ist aber noch immer ein Rätsel.

Der One Pice-Anime macht aktuell Pause mit neuen Folgen, aber ab April geht's weiter:

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Interessanterweise könnte sich auch bei dieser Enthüllung eine Verbindung zu Shanks finden. Wo Shamrocks Schwert nämlich den Namen Kerberos trägt, heißt das Säbel von Shanks stattdessen Gryphon – also nach einem Greifen. Wir wissen, dass diese Fabelwesen in der Welt von One Piece existieren, auch wenn wir sie bisher noch nicht gesehen haben.

Das lässt also Raum für Spekulationen, dass eventuell auch das Schwert von Shanks eine ähnliche Fähigkeit besitzen könnte. Ob dem so ist, müssen wir aber wohl oder übel noch abwarten.

Auf der anderen Seite scheint das neue Kapitel so auch eine beliebte Fan-Theorie zu Blackbeard zu zerschlagen. Die Community spekuliert nämlich bereits seit Jahren, wie der Pirat gleichzeitig die Kräfte von mehreren Teufelsfrüchten besitzen kann.

Viele haben deshalb angenommen, dass er eine Zerberus-Teufelsfrucht gegessen hatte, noch bevor er an seine anderen Kräfte kam – und so die Kräfte auf drei unterschiedliche Seelen in seinem Körper aufgeteilt wurden. Als möglicher Beleg dafür wurde unter anderem angeführt, dass die Totenkopf-Flagge von Blackbeard aus drei Schädeln besteht.

Da es von jeder Teufelsfrucht allerdings immer nur ein einziges Exemplar gibt und die Zerberus-Fähigkeiten offenbar im Schwert von Shamrock stecken, scheint diese Theorie nun widerlegt zu sein.

Glaubt ihr, dass es sich bei dieser Fähigkeit tatsächlich um eine Teufelsfrucht handelt und das Shanks womöglich einen Greifen beschwören kann?