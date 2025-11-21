"Größter Scharlatan der Geschichte": One Piece-Kapitel 1.166 enthüllt, wer Rocks den finalen Schlag gegeben hat - und Fans machen sich über den "Täter" lustig

Die One-Piece-Legende Rocks D. Xebec ist tot, doch wer hat ihm wirklich den finalen Schlag verpasst? (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Neue Woche, neue One Piece-Leaks: Auch in der aktuellen Woche geht der Manga von Eiichiro Oda mit einem neuen Kapitel zur Rückblende rund um die Geschehnisse von God Valley weiter. Die vorab veröffentlichten Details zu Kapitel 1.166 scheinen die letzten losen Enden um den Vorfall aufzuräumen - unter anderem mit einem vollständigen Bild von Rocks' Ableben.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Informationen aus dem noch unveröffentlichten One Piece-Kapitel 1.166 ein, das am 23. November 2025 um 16 Uhr deutscher Zeit auf Mangaplus Shueisha erscheint.

Ein finaler Todesstoß für Rocks D. Xebec

Das One Piece-Kapitel 1.166 dürfte das Finale (oder zumindest einen Teil davon) der God-Valley-Rückblende darstellen, die uns seit Monaten begleitet. Nach dem Kampf der Giganten zwischen Gol D. Roger, Monkey D. Garp und dem von Imu in einen Dämon verwandelten Rocks D. Xebec liegt letztgenannter zwar besiegt am Boden, ist aber noch am Leben.

Wie der Leaker Pewpiece über die X-Plattform verbreitet, bleibt uns der Nachfahre von Davy Jones aber nicht mehr lange erhalten. Denn nur kurz nach der Abreise der Roger-Piraten und der Marine taucht der Heilige Ritter Figarland Garling auf und verpasst Rocks den finalen Todesstoß.

Diese Szene ruft einige One Piece-Fans auf den Plan: Bekanntermaßen wurde Garling zum "Champion von God Valley" gekürt.

Große Errungenschaften hat der inzwischen zum Fünf Weisen aufgestiegene Bösewicht allerdings während der Rückblende nicht vorzuweisen. Einzig der Todesstoß für Rocks könnte hierzu gezählt werden - was aber durch den Zustand, in dem sich der Pirat nach dem Zusammenstoß mit Imu befand, wesentlich bescheidener ausfällt, als der "Champion"-Titel vermuten lässt.

Garling, der größte Scharlatan in der Geschichte von One Piece. "FlexGodstime" via X

Damit dürfte der Handlungsstrang rund um Rocks D. Xebec endgültig abgeschlossen sein - die Rückblende lässt aber noch einige Fragen offen. Zur Erinnerung: Eigentlich startete diese Geschichte mit den Erzählungen zum Tod von Elban-König Harald, für den sein Sohn Loki verantwortlich gemacht wird. Was im Königspalast tatsächlich passiert ist, könnte immerhin schon nächste Woche geklärt werden, da der One Piece-Manga planmäßig keine Pause einlegt.

