CoD Black Ops 7: Update mit legendärer Map kommt morgen - alle Infos im Live-Ticker

Die ohnehin schon recht umfangreiche Map-Auswahl im neuesten Call of Duty wird am 20. November noch einmal erweitert - mit einem echten Klassiker der Seriengeschichte.

Tobias Veltin
19.11.2025 | 18:00 Uhr

Bald könnt ihr auch in Black Ops 7 auf Nuketown losballern. Bald könnt ihr auch in Black Ops 7 auf Nuketown losballern.

In Call of Duty: Black Ops 7 gibt es bereits eine stattliche Anzahl an Multiplayer-Map – 19 Stück, um genau zu sein. Ende November kommt im Rahmen eines Pre-Season-Updates Nummer 20 hinzu. Und das ist nicht irgendeine Karte, sondern Nuketown und damit ein echter Klassiker der Seriengeschichte.

Live-Ticker zum Nuketown-Start in Black Ops 7

Mittwoch, 19.11.2025

18:00 Uhr

Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker anlässlich der Ankunft von Nuketown 2025 in Black Ops 7! Wir vermuten, dass es morgen um diese Zeit losgeht, bis dahin versorgen wir euch hier mit den wichtigsten Infos.

Alle Infos zum Nuketown-Update in Black Ops 7

  • Datum: 20. November 2025
  • Uhrzeit: noch nicht bekannt, schätzungsweise gegen 18:00 Uhr deutscher Zeit*

*Diese Vermutung basiert auf den Startzeiten vergangenener Call of Duty-Updates. Wir gehen zwar von einem Start zu dieser Uhrzeit aus, geben aber keine Garantie, dass es tatsächlich zu diesem Zeitpunkt soweit ist.

Video starten 1:24 Call of Duty: Black Ops 7: Launch-Trailer zum neuen Shooter

Was ist schon zum Nuketown-Update bekannt? Treyarch und Raven Software haben neben dem Termin für die Karte auch erste Bilder zur "neuen" Nuketown-Variante veröffentlicht.

Und die zeigen deutlich, dass es sich mehr oder weniger um einen 1-zu-1-Nachbau/Remaster von "Nuketown 2025" aus dem 2012 erschienenen Black Ops 2 handelt. Besonders auffällig ist der retro-futuristische Look, den schon das Original hatte und der ziemliche Fallout-Vibes versprüht. Ausgelegt ist die Karte für 6v6-Matches.

So sieht Nuketown 2025 in Black Ops 7 aus. So sieht Nuketown 2025 in Black Ops 7 aus.

Warum ist Nuketown so beliebt?

Nuketown tauchte bislang in jedem einzelnen Black Ops-Teil auf und gehört nach wie vor zu den beliebtesten CoD-Maps überhaupt. Das liegt vor allem daran, dass sie viele wesentliche Elemente des Call of Duty-Gameplay in sich vereint.

Dank der sehr kompakten Größe spielen sich die Matches auf Nuketown extrem flott, und aufgrund der vielen Kämpfe auf kurzer Distanz gibt es einen nicht zu unterschätzenden Chaos-Faktor, dank dem viele Abschüsse erreicht werden können. Durch die gewachsene Legacy hat Nuketown zudem einen sehr hohen Wiedererkennungswert.

Freut ihr euch auf das Nuketown-Remaster in Black Ops 7?

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

Genre: Shooter

Release: 14.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

