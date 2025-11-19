CoD Black Ops 7: Update mit legendärer Map kommt morgen - alle Infos im Live-Ticker

Bald könnt ihr auch in Black Ops 7 auf Nuketown losballern.

In Call of Duty: Black Ops 7 gibt es bereits eine stattliche Anzahl an Multiplayer-Map – 19 Stück, um genau zu sein. Ende November kommt im Rahmen eines Pre-Season-Updates Nummer 20 hinzu. Und das ist nicht irgendeine Karte, sondern Nuketown und damit ein echter Klassiker der Seriengeschichte.

Live-Ticker zum Nuketown-Start in Black Ops 7

18:00 Uhr Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker anlässlich der Ankunft von Nuketown 2025 in Black Ops 7! Wir vermuten, dass es morgen um diese Zeit losgeht, bis dahin versorgen wir euch hier mit den wichtigsten Infos.

Datum: 20. November 2025

20. November 2025 Uhrzeit: noch nicht bekannt, schätzungsweise gegen 18:00 Uhr deutscher Zeit*

*Diese Vermutung basiert auf den Startzeiten vergangenener Call of Duty-Updates. Wir gehen zwar von einem Start zu dieser Uhrzeit aus, geben aber keine Garantie, dass es tatsächlich zu diesem Zeitpunkt soweit ist.

Was ist schon zum Nuketown-Update bekannt? Treyarch und Raven Software haben neben dem Termin für die Karte auch erste Bilder zur "neuen" Nuketown-Variante veröffentlicht.

Und die zeigen deutlich, dass es sich mehr oder weniger um einen 1-zu-1-Nachbau/Remaster von "Nuketown 2025" aus dem 2012 erschienenen Black Ops 2 handelt. Besonders auffällig ist der retro-futuristische Look, den schon das Original hatte und der ziemliche Fallout-Vibes versprüht. Ausgelegt ist die Karte für 6v6-Matches.

So sieht Nuketown 2025 in Black Ops 7 aus.

Warum ist Nuketown so beliebt?

Nuketown tauchte bislang in jedem einzelnen Black Ops-Teil auf und gehört nach wie vor zu den beliebtesten CoD-Maps überhaupt. Das liegt vor allem daran, dass sie viele wesentliche Elemente des Call of Duty-Gameplay in sich vereint.

Dank der sehr kompakten Größe spielen sich die Matches auf Nuketown extrem flott, und aufgrund der vielen Kämpfe auf kurzer Distanz gibt es einen nicht zu unterschätzenden Chaos-Faktor, dank dem viele Abschüsse erreicht werden können. Durch die gewachsene Legacy hat Nuketown zudem einen sehr hohen Wiedererkennungswert.

Freut ihr euch auf das Nuketown-Remaster in Black Ops 7?