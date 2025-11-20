Xbox-Showcase im November: Alle Ankündigungen in der Übersicht

Wir geben euch einen Überblick über das Xbox Partner Showcase.

Wir fassen für euch zusammen, was soeben auf dem Xbox Partner Showcase enthüllt wurde. Hier findet ihr neben einer vollständigen Liste aller Ankündigungen vorweg die für uns größten Highlights der Show.

Der Vampire Survivors-Nachfolger

1:02 Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger

Vampire Survivors war 2022 eines der Spiele des Jahres. Jetzt wissen wir, wie es mit der Reihe weitergeht. Der Nachfolger hört auf den Namen Vampire Crawlers und soll bereits 2026 für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheinen und ist zudem im Game Pass enthalten.

Das neue Spiel der F.I.ST.-Macher

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Seid ihr Metroidvania-Fans, hab ihr hoffentlich schon von F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch gehört. Während des Showcase wurde mit Zoopunk jetzt das neue Spiel rund um den Kampfhasen für PS5, Xbox Series X/S und PC angekündigt, das jedoch komplett neue Wege einschlägt und ein Third Person-Actionspiel wird.

Warum F.I.S.T. so gut ist, erfahrt ihr im GamePro-Test:

Der schaurige Shadowdrop

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wollt ihr euch heute noch eine schöne Portion Ekel abholen, ist Total Chaos vielleicht was für euch. Das Horror-Actionspiel könnt ihr ab sofort auf PS5, Xbox Series X/S und PC spielen – wenn ihr euch denn traut.



Das Spiel könnt ihr euch zudem aus dem Xbox Game Pass Ultimate fischen.

Reanimal hat einen Release

1:15 Reanimal: Trailer zum neuen Horrorspiel der Little-Nightmares-Macher

Das neue Spiel der Little Nightmares-Macher von Tarsier Studios wurde ebenfalls gezeigt und jetzt wissen wir auch, wann es erscheint. Reanimal kommt am 13. Februar 2026 auf PS5, Xbox Series X/S und PC.

Warum sich Kollege Chris so sehr auf das Koop-Horrorspiel freut, lest ihr hier:

Reanimal angespielt Der geistige Nachfolger eines meiner liebsten Horror-Spiele begeistert mich ab der ersten Sekunde von Chris Werian

Alle Ankündigungen des Xbox-Showcase

Wollt ihr euch das Showcase oder einzelne Titel noch einmal genauer anschauen, findet ihr das Video unter anderem auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Xbox.

Armatus (XGP) - Ankündigung des Roguelite-Shooters für PS5, XSX und PC

(XGP) - Ankündigung des Roguelite-Shooters für PS5, XSX und PC The Mound: Omen of Cthulhu - Das Horror-Actionspiel erscheint im Sommer 2026 für PS5, XSX und PC

- Das Horror-Actionspiel erscheint im Sommer 2026 für PS5, XSX und PC Dave the Diver - Der Mix aus Sim und Adventure ist endlich für Xbox erschienen

- Der Mix aus Sim und Adventure ist endlich für Xbox erschienen Crownsworn (XGP) - Ein neuer 2D-Platformer für PS5, XSX, Switch und PC

(XGP) - Ein neuer 2D-Platformer für PS5, XSX, Switch und PC Echo Generation 2 (XGP) - Der Nachfolger des 90s-Adventures wurde enthüllt. Warum der Vorgänger eine klare Empfehlung ist, lest ihr hier:

Mehr zum Thema Echo Generation für Xbox ist ein wunderschöner Ausflug zurück in die 90er von Dennis Müller

007 First Light - Der Aston Martin Valhalla wurde enthüllt

- Der Aston Martin Valhalla wurde enthüllt Roadside Research (XGP) - Das ungewöhnliche Alien-Spiel erscheint Anfang 2026 für XSX und PC

(XGP) - Das ungewöhnliche Alien-Spiel erscheint Anfang 2026 für XSX und PC Erosion (XGP) - Los geht's für das Voxel-Actionspiel 2026 auf PS5, XSX und PC

(XGP) - Los geht's für das Voxel-Actionspiel 2026 auf PS5, XSX und PC Cloverpit (XGP) - Das Roguelite findet ihr ab sofort im Xbox Game Pass

(XGP) - Das Roguelite findet ihr ab sofort im Xbox Game Pass Hitman World of Assasination - Eminem (kein Scherz) kommt ins Spiel

- Eminem (kein Scherz) kommt ins Spiel Tides of Annihilation - Es gab einen neuen Trailer für das chinesische Actionspiel

- Es gab einen neuen Trailer für das chinesische Actionspiel Raji: Kaliyuga (XGP) - Der Mix aus isometrischen und Third-Person-Action-Adventure wurde enthüllt

In Klammern haben wir euch mit "XGP" zudem angegeben, welche der Titel Day 1 in den Xbox Game Pass Ultimate kommen.

Wie hat euch das Xbox-Showcase gefallen und waren ein paar Spiele dabei, die ihr unbedingt zocken wollt?