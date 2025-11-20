Xbox-Showcase im November: Alle Ankündigungen in der Übersicht

Gut 30 Minuten hat Microsoft neue Spiele von Third Party-Studios vorgestellt, die schon bald erscheinen.

Dennis Müller
20.11.2025 | 20:35 Uhr

Wir geben euch einen Überblick über das Xbox Partner Showcase. Wir geben euch einen Überblick über das Xbox Partner Showcase.

Wir fassen für euch zusammen, was soeben auf dem Xbox Partner Showcase enthüllt wurde. Hier findet ihr neben einer vollständigen Liste aller Ankündigungen vorweg die für uns größten Highlights der Show.

Der Vampire Survivors-Nachfolger

Video starten 1:02 Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger

Vampire Survivors war 2022 eines der Spiele des Jahres. Jetzt wissen wir, wie es mit der Reihe weitergeht. Der Nachfolger hört auf den Namen Vampire Crawlers und soll bereits 2026 für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheinen und ist zudem im Game Pass enthalten.

Das neue Spiel der F.I.ST.-Macher

Seid ihr Metroidvania-Fans, hab ihr hoffentlich schon von F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch gehört. Während des Showcase wurde mit Zoopunk jetzt das neue Spiel rund um den Kampfhasen für PS5, Xbox Series X/S und PC angekündigt, das jedoch komplett neue Wege einschlägt und ein Third Person-Actionspiel wird.

Warum F.I.S.T. so gut ist, erfahrt ihr im GamePro-Test:

Der schaurige Shadowdrop

Wollt ihr euch heute noch eine schöne Portion Ekel abholen, ist Total Chaos vielleicht was für euch. Das Horror-Actionspiel könnt ihr ab sofort auf PS5, Xbox Series X/S und PC spielen – wenn ihr euch denn traut.

Das Spiel könnt ihr euch zudem aus dem Xbox Game Pass Ultimate fischen.

Reanimal hat einen Release

Video starten 1:15 Reanimal: Trailer zum neuen Horrorspiel der Little-Nightmares-Macher

Das neue Spiel der Little Nightmares-Macher von Tarsier Studios wurde ebenfalls gezeigt und jetzt wissen wir auch, wann es erscheint. Reanimal kommt am 13. Februar 2026 auf PS5, Xbox Series X/S und PC.

Warum sich Kollege Chris so sehr auf das Koop-Horrorspiel freut, lest ihr hier:

Alle Ankündigungen des Xbox-Showcase

Wollt ihr euch das Showcase oder einzelne Titel noch einmal genauer anschauen, findet ihr das Video unter anderem auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Xbox.

  • Armatus (XGP) - Ankündigung des Roguelite-Shooters für PS5, XSX und PC
  • The Mound: Omen of Cthulhu - Das Horror-Actionspiel erscheint im Sommer 2026 für PS5, XSX und PC
  • Dave the Diver - Der Mix aus Sim und Adventure ist endlich für Xbox erschienen
  • Crownsworn (XGP) - Ein neuer 2D-Platformer für PS5, XSX, Switch und PC
  • Echo Generation 2 (XGP) - Der Nachfolger des 90s-Adventures wurde enthüllt. Warum der Vorgänger eine klare Empfehlung ist, lest ihr hier:
  • 007 First Light - Der Aston Martin Valhalla wurde enthüllt
  • Roadside Research (XGP) - Das ungewöhnliche Alien-Spiel erscheint Anfang 2026 für XSX und PC
  • Erosion (XGP) - Los geht's für das Voxel-Actionspiel 2026 auf PS5, XSX und PC
  • Cloverpit (XGP) - Das Roguelite findet ihr ab sofort im Xbox Game Pass
  • Hitman World of Assasination - Eminem (kein Scherz) kommt ins Spiel
  • Tides of Annihilation - Es gab einen neuen Trailer für das chinesische Actionspiel
  • Raji: Kaliyuga (XGP) - Der Mix aus isometrischen und Third-Person-Action-Adventure wurde enthüllt

In Klammern haben wir euch mit "XGP" zudem angegeben, welche der Titel Day 1 in den Xbox Game Pass Ultimate kommen.

Wie hat euch das Xbox-Showcase gefallen und waren ein paar Spiele dabei, die ihr unbedingt zocken wollt?

