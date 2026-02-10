Läuft gerade One Piece Netflix heizt die Vorfreude auf Staffel 2 mit einem neuen Trailer an - und zeigt uns endlich Dr. Kureha
One Piece Netflix heizt die Vorfreude auf Staffel 2 mit einem neuen Trailer an - und zeigt uns endlich Dr. Kureha

46 Aufrufe

One Piece Netflix heizt die Vorfreude auf Staffel 2 mit einem neuen Trailer an - und zeigt uns endlich Dr. Kureha

Samara Summer
10.02.2026 | 15:55 Uhr

In genau einem Monat stechen Ruffy und Co. auf Netflix wieder in See. Am 10. März erwartet uns die zweite Staffel der Live Action-Serie zu One Piece. Vorher können wir uns im Trailer schon mal einen Eindruck verschaffen, mit welchen Abenteuern es die Crew dieses Mal zu tun bekommt.

Was haltet ihr vom neuen Trailer?
Empfohlen
alle anzeigen
Die Minions legen sich bald mit Monstern an und der neue Trailer beweist: Das wird extrem witzig! Video starten   2:09

vor einem Tag

Die Minions legen sich bald mit Monstern an und der neue Trailer beweist: Das wird extrem witzig!
Neuer Trailer zu Hoppers: Im kommenden Pixar-Film wird das Bewusstsein von Menschen in Tiere übertragen Video starten   0:30

vor 23 Stunden

Neuer Trailer zu Hoppers: Im kommenden Pixar-Film wird das Bewusstsein von Menschen in Tiere übertragen
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
One Piece Netflix heizt die Vorfreude auf Staffel 2 mit einem neuen Trailer an - und zeigt uns endlich Dr. Kureha Video starten   3:00

vor 2 Stunden

One Piece Netflix heizt die Vorfreude auf Staffel 2 mit einem neuen Trailer an - und zeigt uns endlich Dr. Kureha
Kino-Trailer

Kino-Trailer
2.932 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6 Video starten   4     2   56:31

vor 3 Wochen

Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6
One Piece Netflix heizt die Vorfreude auf Staffel 2 mit einem neuen Trailer an - und zeigt uns endlich Dr. Kureha Video starten   3:00

vor 2 Stunden

One Piece Netflix heizt die Vorfreude auf Staffel 2 mit einem neuen Trailer an - und zeigt uns endlich Dr. Kureha
Captain Tsubasa 2: World Fighters – Fortsetzung des Anime-Fußball-Spiels mit erstem Trailer enthüllt Video starten   0:45

vor 3 Tagen

Captain Tsubasa 2: World Fighters – Fortsetzung des Anime-Fußball-Spiels mit erstem Trailer enthüllt
Tokyo Scramble: Düsterer Survival-Puzzle-Mix mit erstem Trailer enthüllt - kommt exklusiv für die Nintendo Switch 2 Video starten   1:50

vor einem Tag

Tokyo Scramble: Düsterer Survival-Puzzle-Mix mit erstem Trailer enthüllt - kommt exklusiv für die Nintendo Switch 2
Die Minions legen sich bald mit Monstern an und der neue Trailer beweist: Das wird extrem witzig! Video starten   2:09

vor einem Tag

Die Minions legen sich bald mit Monstern an und der neue Trailer beweist: Das wird extrem witzig!
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
One Piece Netflix heizt die Vorfreude auf Staffel 2 mit einem neuen Trailer an - und zeigt uns endlich Dr. Kureha Video starten   3:00

vor 2 Stunden

One Piece Netflix heizt die Vorfreude auf Staffel 2 mit einem neuen Trailer an - und zeigt uns endlich Dr. Kureha
Neuer Trailer zu Hoppers: Im kommenden Pixar-Film wird das Bewusstsein von Menschen in Tiere übertragen Video starten   0:30

vor 23 Stunden

Neuer Trailer zu Hoppers: Im kommenden Pixar-Film wird das Bewusstsein von Menschen in Tiere übertragen
Die Minions legen sich bald mit Monstern an und der neue Trailer beweist: Das wird extrem witzig! Video starten   2:09

vor einem Tag

Die Minions legen sich bald mit Monstern an und der neue Trailer beweist: Das wird extrem witzig!
Tokyo Scramble: Düsterer Survival-Puzzle-Mix mit erstem Trailer enthüllt - kommt exklusiv für die Nintendo Switch 2 Video starten   1:50

vor einem Tag

Tokyo Scramble: Düsterer Survival-Puzzle-Mix mit erstem Trailer enthüllt - kommt exklusiv für die Nintendo Switch 2
Captain Tsubasa 2: World Fighters – Fortsetzung des Anime-Fußball-Spiels mit erstem Trailer enthüllt Video starten   0:45

vor 3 Tagen

Captain Tsubasa 2: World Fighters – Fortsetzung des Anime-Fußball-Spiels mit erstem Trailer enthüllt
Fallout ist tot, lang lebe Fallout! Wie geht es nach Staffel 2 weiter? Video starten   1:06:56

vor 3 Tagen

Fallout ist tot, lang lebe Fallout! Wie geht es nach Staffel 2 weiter?
Fans von It Takes Two und Split Fiction aufgepasst! Dieses Koop-Spiel im 90er Jahre Anime-Look könnte genau euer Ding sein! Video starten   2     1:59

vor 3 Tagen

Fans von It Takes Two und Split Fiction aufgepasst! Dieses Koop-Spiel im 90er Jahre Anime-Look könnte genau euer Ding sein!
In diesem neuen Anime-Horror-Spiel müsst ihr den Fluch einer Meerjungfrau brechen Video starten   1:33

vor 4 Tagen

In diesem neuen Anime-Horror-Spiel müsst ihr den Fluch einer Meerjungfrau brechen
Komplette Katastrophen: Die größten Gaming-Flops Video starten   1:37:10

vor 4 Tagen

Komplette Katastrophen: Die größten Gaming-Flops
Katzenkamikaze: Wir kämpfen in Mewgenics als Miezen gegen Straßenkater Video starten   4:05

vor 4 Tagen

Katzenkamikaze: Wir kämpfen in Mewgenics als Miezen gegen Straßenkater
Horizon Hunters Gathering ist das erste Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum Video starten   3     9:42

vor 5 Tagen

Horizon Hunter's Gathering ist das erste Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum
Disney Dreamlight Valley: Offizielles Gameplay zeigt die technisch verbesserte Switch 2-Edition Video starten   0:35

vor 5 Tagen

Disney Dreamlight Valley: Offizielles Gameplay zeigt die technisch verbesserte Switch 2-Edition
mehr anzeigen