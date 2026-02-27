One Piece-Leaks zu Kapitel 1.175 lüften nicht nur den Namen von Lokis Teufelsfrucht, sondern auch die Jahrhunderte alte Geschichte dahinter

In den Leaks zu One Piece-Kapitel 1.175 gibt es eine kleine Geschichtsstunde rund um die Hintergründe zu den Teufelskräften von Loki.

Jusuf Hatic
27.02.2026 | 05:41 Uhr

Ruffy muss sich vielleicht in Acht nehmen, denn eine Parallele aus den aktuellen One Piece-Leaks könnte zu einem unangenehmen Kampf führen. (© Eiichiro Oda Toei Animation) Ruffy muss sich vielleicht in Acht nehmen, denn eine Parallele aus den aktuellen One Piece-Leaks könnte zu einem unangenehmen Kampf führen. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Die One Piece-Leaks zu Kapitel 1.175 sind da – und setzen die Ereignisse auf Elban fast nahtlos fort. Fast, weil auf Manga-Fans noch eine kleine Rückblende wartet, die uns ein wenig historischen Kontext zu den aktuellen Kämpfen liefert.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf noch unveröffentlichte Inhalte aus One Piece-Kapitel 1.175 ein. Offizieller Release des Kapitels ist am 1. März 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit auf der Verlagswebseite Mangaplus Shueisha.

Video starten 0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Eine historische Parallele

Die Leaks zu One Piece-Kapitel 1.175 sind wie immer von der zuverlässigen Quelle "pewpiece" auf X einzusehen und bringen die üblichen kurzen Stichpunkte der Inhalte, die uns erwarten.

Drei Passagen fallen hierbei besonders auf, denn wir befinden uns zumindest für kurze Zeit wieder in einer Rückblende, in der Jarul über die Geschichte der gefährlichen Teufelsfrucht spricht, die aktuell in Lokis Besitz ist: Nidhogg.

  • Die Nidhogg-Teufelsfrucht, die zu den mythischen Zoan gehört, war nämlich schon einmal auf Elban aktiv – in den Händen eines "Kriegsgottes", wie Jarul die mysteriöse Person bezeichnet.
  • Über diesen Kriegsgott ist bekannt, dass er die Waffe "Ragnir" mit sich führte und mit dem Sonnengott einen Kampf austrug.

Der damalige Sonnengott wird nicht namentlich erwähnt - es dürfte sich aber um die Person handeln, die zu dieser Zeit die "Mensch-Mensch-Frucht: Modell: Nika" als Teufelsfrucht aß.

Mehr zum Thema
One Piece: Die Leaks zu Kapitel 1.175 lüften das Geheimnis rund um eine der wichtigsten Teufelskräfte auf Elban
von Jusuf Hatic
One Piece: Die Leaks zu Kapitel 1.175 lüften das Geheimnis rund um eine der wichtigsten Teufelskräfte auf Elban

von Jusuf Hatic

Davon ausgehend, dass One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda auch hier seiner Vorliebe für erzählerische Parallelen nachgeht, eröffnet dieser eigentlich fast schon beiläufige Satz einige Möglichkeiten für den weiteren Verlauf der Handlung.

  • Denn auch in der One Piece-Gegenwart sind alle damaligen Puzzleteile für ein solches Szenario wieder beisammen: Mit Loki kämpft der aktuelle Inhaber der Nidhogg-Teufelsfrucht an Seite von Monkey D. Ruffy, der wiederum die Nika-Frucht gegessen hat.
  • Auch die jeweils erwähnten Ragnir und das Eichhörnchen "Ratatoskr" haben wir in den vergangenen Kapiteln bereits gesehen.

Dass es zu einem Kampf zwischen Loki und Ruffy kommt, ist angesichts dessen durchaus denkbar – zumal die "Domi Reversi"-Fähigkeit bereits gezeigt hat, dass Imu in der Lage ist, anderen Charakteren eine Gehirnwäsche zu verpassen und aufeinander loszulassen.

Was denkt ihr: Wird es in den nächsten Kapiteln zu einem direkten Kampf zwischen Loki und Ruffy kommen?

