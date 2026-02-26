One Piece: Die Leaks zu Kapitel 1.175 lüften das Geheimnis rund um eine der wichtigsten Teufelskräfte auf Elban

Ruffy freut sich: Sein zumindest kurzzeitiger Verbündeter hat laut Leaks zu Kapitel 1.175 eine ganz schön mächtige Teufelskraft. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Neue Woche, neue One Piece-Geschichte: Vor dem Release des Kapitels 1.175 warten wie gewohnt die zugehörigen Leaks auf Fans der Saga. In diesen wird eine lange währende Diskussion des Elban-Arcs endgültig zu den Akten gelegt.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf noch unveröffentlichte Inhalte aus One Piece-Kapitel 1.175 ein. Offizieller Release ist am 1. März 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit auf der Verlagswebseite Mangaplus Shueisha.

Lokis Teufelsfrucht hat ihren Namen

Die wie gewohnt von "pewpiece" auf X verbreiteten Leaks zu One Piece-Kapitel 1.175 haben wir erneut einen kleinen Rückblick vor uns, der von Bergbart Jarul erzählt wird.

Diese Rückblende handelt explizit von Lokis Teufelsfrucht, über die sich seit dem ersten Auftauchen des Riesen-Prinzen viele Diskussionen drehten – von denen einige jetzt ihr Ende finden dürften.

Denn Jarul nennt die Teufelsfrucht von Loki endlich beim Namen: Es handelt sich um die mythische Zoan "Drache-Drache-Frucht, Modell: Nidhogg". Das volle Potenzial der Teufelskraft lasse sich indes nur von einem Ur-Riesen entfalten.

Damit steht nach Wochen der Spekulationen endlich fest, welche Kräfte Loki tatsächlich hat. Allein zu One Piece-Kapitel 1.170 wurde gefühlt dutzende Male durchexerziert, ob der Prinz der Riesen sich auf die Teufelsfrucht "Nidhogg" oder "Ragnir" verlässt.

Schon zur damaligen Diskussion fiel übrigens auch der Name "Ratatöskr" – in der nordischen Mythologie ist das ebenfalls ein Eichhörnchen, das als Überbringer von Nachrichten zwischen dem Weltenbaum Yggdrasil und einem Adler an der Spitze des Baumes fungiert.

Die Krux an dieser nordischen Überlieferung – zumindest wenn Oda sich weiterhin an die Vorlage hält – dürfte One Piece-Fans aber Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Denn laut der Prosa-Edda vermittelt Ratatöskr absichtlich bösartige Nachrichten, um einen Konflikt mit Nidhogg anzuzetteln.

Imu dürfte Interesse an einer Wiederholung des Konflikts zwischen dem Sonnengott (also Ruffy in seiner Nika-Form) und dem "Kriegsgott" Nidhogg (also Loki) haben. Das Kapitel endet mit einer ominösen Aussage von Imu, der sich nun bewusst ist, dass Nidhogg tatsächlich die ganze Zeit auf Elban war.

