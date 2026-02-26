Mega-Glückspilz bestellt RAM und bekommt einfach zehnmal so viel geliefert - ist bis zu 5000 Dollar wert und er hat nur 300 Dollar gezahlt

RAM, so weit das Auge reicht: Ein seltener, aber wunderschöner Anblick (Bild: reddit.com/user/AccomplishedFan8690/)

Aktuell fühlt es sich nicht nur dank der Hardware-Krise so an, als würde alles den Bach runtergehen. Gerade in Zeiten wie diesen wirkt es umso erfrischender, wenn dann doch mal etwas überraschend Gutes passiert. Wie zum Beispiel zehnmal so viel Arbeitsspeicher geschickt zu bekommen, wie man bestellt hat.

PC-Spieler freut sich: Er hat die zehnfache Menge RAM geschickt bekommen

Nicht nur SSDs und Grafikkarten, auch Arbeitsspeicher, also RAM, ist momentan sehr, sehr teuer. Insbesondere der leistungsfähige und relativ neue DDR5-RAM kostet viel, wenn er mit hohen Taktraten daherkommt. Aber der Reddit-User AccomplishedFan8690 hat sich trotzdem einfach ein 32GB-Kit bestellt.

Immer wieder hören wir Stories von Menschen im Internet, die davon berichten, dass sie die doppelte Menge an Ware geliefert bekommen haben, die sie eigentlich bestellt hatten. Oder dass bei einem Umtausch etwas schiefgelaufen ist und sie dann das zweifach verschickte Gut trotzdem behalten durften. Mir ist das leider noch nie passiert, aber AccomplishedFan8690 schon – er kann das alles sogar toppen.

Statt der zweifachen, dreifachen oder gar vier- oder fünffachen Menge hat der PC-Nutzer offensichtlich einfach die zehnfache Ausführung des bestellten 32GB-Kits zugeschickt bekommen. Er habe nur 300 US-Dollar für eines der Pakete bezahlt, aber eben einfach zehn zugeschickt bekommen. Weil die 300 Dollar sowieso schon ein sehr guter Deal waren, ist die gesamte Box locker 3.000 bis 5.000 Dollar wert.

In Deutschland kostet so ein RAM-Kit aktuell um die 400 Euro, neu eher 420. Das wären dann insgesamt stolze 4.200 Euro an Wert, die hier aus Versehen zusammengekommen sind. In den USA gibt es übrigens ein Gesetz, das besagt, dass man so eine Ware, die irrtümlicherweise verschickt worden ist, nicht zwingend zurückgeben muss. Auch wenn man nicht dafür gezahlt hat.

In Deutschland sieht die Sache aber anders aus:

So reagiert die Community: Wie immer gibt es natürlich einige Kommentar-Schreiber*innen, die der Geschichte keinen Glauben schenken (aber wie auch der Ersteller des Posts sagt: Wieso sollte er um die 4.000 Dollar ausgeben, nur um im Netz zu prahlen?), viele sind einfach neidisch und haufenweise andere Personen meinen, der User solle das Ganze tunlichst für sich behalten:

"Lösch' diesen Post und sag 2 Wochen lang niemandem etwas davon."

Das sagt der glückliche Empfänger: Er plant, die RAM-Kits nicht zurückzugeben, sondern zum Preis, den sie vor der aktuellen Krise wert waren, in der Community zu verkaufen. Ob er das tatsächlich macht, lässt sich natürlich nicht überprüfen. Angesichts der vielen Kommentare von Leuten, die gerne so ein Kit zum günstigen Preis kaufen würden, dürfte sein Reddit-Postfach gerade förmlich überlaufen.

Interessanterweise scheint es immer wieder zu ähnlichen Vorfällen zu kommen. In den Kommentaren berichten erstaunlich viele Menschen davon, dass ihnen etwas Ähnliches passiert ist. Ein Glückspilz hat so zum Beispiel mehrere RTX 5090-Grafikkarten kostenlos bekommen.

