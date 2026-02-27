Offizieller Deadpool-Manga ehrt mit dem letztem Kapitel eine legendäre Anime- und Manga-Reihe

Naruto hat gut lachen - immerhin honoriert mit Deadpool ein berühmt-berüchtigter Marvel-Held sein letztes Kapitel. (© Masashi Kishimoto / Studio Pierrot)

Seit 2020 läuft im Rahmen einer Kooperation zwischen Marvel und Shueisha der Manga "Deadpool: Samurai", der kürzlich sein 26. und finales Kapitel zur Verfügung gestellt hat.

Zum Serienende ließen es sich Autor Sanshirō Kasama und Zeichner Hikaru Uesugi nicht nehmen, sich vor einer Manga- und Anime-Legende zu verneigen: Das Cover von Deadpool-Kapitel 26 ist eine ziemlich eindeutige Hommage an das letzte Manga-Kapitel von Naruto.

"Deadpool Forever"

Der für die englischsprachige Übersetzung verantwortliche Verlag VIZ Media rührt für das Finale der Deadpool: Samurai-Serie natürlich fleißig die Werbetrommel und zeigt uns das Cover auf dem zugehörigen X-Account.

Naruto-Fans griffen dieses Bild schnell auf, schließlich handelt es sich bei dem Cover um den aus Masashi Kishimotos Story bekannten Hokage-Felsen – nur eben auf die Deadpool-eigene Art. So wurde nicht nur die Maske des Marvel-Helden in Stein gemeißelt, sondern auch die Inschrift verändert.

Die japanische Aufschrift auf dem Cover selbst ("デップーよ、永遠に") lässt sich mit "Deadpool, für immer" übersetzen.

Mit "クソ無責任ヒーロー" auf dem Felsen selbst wird Deadpool zudem als (sinngemäß) "verdammt verantwortungsloser Held" gewürdigt – ganz so, wie es sich Wade Wilson mit Sicherheit wünschen würde.

Natürlich freuen sich die Naruto-Fans darüber, dass der Marvel-Held ihre Lieblingsserie honoriert und das nicht zum ersten Mal. Denn in "Deadpool Team-Up, Vol. 1 #886" aus dem Jahr 2011 zeigte Wade Wilson schon einmal, dass er gern ein Konoha-Ninja wäre (via Antonyyoel09):

Ich werde dafür sorgen, dass du und alle aus dem Dorf mich anerkennen werden. Denn eines Tages ... werde ich Hokage sein!

Für Fans in Deutschland heißt es an dieser Stelle allerdings stark bleiben, denn VIZ Media versteckt den Deadpool: Samurai-Manga offiziell hinter einer Regionsbeschränkung. Die offizielle Webseite zum Manga lässt euch lediglich mit dem Hinweis zurück, dass die Inhalte hierzulande nicht verfügbar sind, sodass ihr die Kollaboration zwischen Marvel und Shueisha aktuell lediglich über (digitale) Buchläden verfolgen könnt.

