Stardew Valley enthüllt zwei neue Romanzen: Diese beiden Charaktere dürft ihr mit Update 1.7 endlich heiraten

Mit Update 1.7 stehen zwei mehr Romanzen zur Auswahl!

Stardew Valley feiert heute seinen zehnten Geburtstag. Zum Jubiläum hat Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe wie versprochen verraten, welche zwei neuen Romanzen mit Update 1.7 ins Spiel kommen werden und uns hat die Wahl auf jeden Fall überrascht!

Das sind die zwei neuen Romanzen:

Clint

Sandy

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Autoplay

Wer sind die beiden Charaktere?

Clint: Den Schmied von Pelican Town kennt ihr sicherlich, immerhin bringt ihr ihm immer eure Werkzeuge, um sie zu upgraden!

Den Schmied von Pelican Town kennt ihr sicherlich, immerhin bringt ihr ihm immer eure Werkzeuge, um sie zu upgraden! Sandy: Sie führt den Laden "Oase" im Kasino der Calico-Wüste. Anders als Clint könnt ihr sie also erst erreichen, wenn ihr den Bus repariert habt.

Clint (links) und Sandy (rechts) könnt ihr ab Update 1.7 daten.

Der große Patch auf Version 1.7 wird nicht nur die beiden neuen Romancing-Storylines mitbringen, sondern auch andere wichtige Änderungen. Bisher ist beispielsweise bereits bekannt, dass Kinder etwas mehr Bedeutung bekommen sollen.

Außerdem hat ConcernedApe bereits durchblicken lassen, dass es einen neuen Farm-Typen geben soll. Diese verändern das Gameplay eines Spielstandes teilweise recht stark, etwa weil auf der Strandfarm keine Sprinkler funktionieren oder die Meadowlands-Farm perfekt für Tierhaltung geeignet ist.

Was die neue Farm kann, ist noch nicht bekannt. Allerdings lohnt sich das Starten eines neuen Spielstands allein mit den bisherigen Infos auf jeden Fall. So könnt ihr das neue Layout nutzen, eine Beziehung mit Clint oder Sandy starten und daraufhin eine Familie gründen – auf diesem Weg werdet ihr richtig viel Neues erleben können!

Alle 16 Beziehungen in Stardew Valley

Frauen Männer Sandy Clint Abigail Alex Emily Elliott Haley Harvey Leah Sam Maru Sebastian Penny Shane

Abseits der großen Enthüllung hat ConcernedApe im Geburtstagsvideo auch einen Blick zurück auf die Entstehungsgeschichte und vergangene Zeiten geworfen. Falls ihr Interesse an Anekdoten des Indie-Entwicklers habt, solltet ihr auf jeden Fall einmal reinschauen!

Einen Releasetermin oder weitere Hinweise gab es im Geburtstagsvideo leider nicht. Es ist also Geduld gefragt.

Was denkt ihr: Freut ihr euch über Clint und Sandy als neue Beziehungen oder hättet ihr euch lieber andere Charaktere gewünscht?