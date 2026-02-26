Stardew Valley enthüllt zwei neue Romanzen: Diese beiden Charaktere dürft ihr mit Update 1.7 endlich heiraten

Mit Stardew Valley 1.7 gibt es zwei neue Romancing-Optionen und die haben es echt in sich.

Maximilian Franke
26.02.2026 | 20:34 Uhr

Mit Update 1.7 stehen zwei mehr Romanzen zur Auswahl! Mit Update 1.7 stehen zwei mehr Romanzen zur Auswahl!

Stardew Valley feiert heute seinen zehnten Geburtstag. Zum Jubiläum hat Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe wie versprochen verraten, welche zwei neuen Romanzen mit Update 1.7 ins Spiel kommen werden und uns hat die Wahl auf jeden Fall überrascht!

Das sind die zwei neuen Romanzen:

  • Clint
  • Sandy

Video starten 1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Wer sind die beiden Charaktere?

  • Clint: Den Schmied von Pelican Town kennt ihr sicherlich, immerhin bringt ihr ihm immer eure Werkzeuge, um sie zu upgraden!
  • Sandy: Sie führt den Laden "Oase" im Kasino der Calico-Wüste. Anders als Clint könnt ihr sie also erst erreichen, wenn ihr den Bus repariert habt.

Clint (links) und Sandy (rechts) könnt ihr ab Update 1.7 daten. Clint (links) und Sandy (rechts) könnt ihr ab Update 1.7 daten.

Mit Update 1.7 lohnt sich auf jeden Fall ein Neustart

Der große Patch auf Version 1.7 wird nicht nur die beiden neuen Romancing-Storylines mitbringen, sondern auch andere wichtige Änderungen. Bisher ist beispielsweise bereits bekannt, dass Kinder etwas mehr Bedeutung bekommen sollen.

Außerdem hat ConcernedApe bereits durchblicken lassen, dass es einen neuen Farm-Typen geben soll. Diese verändern das Gameplay eines Spielstandes teilweise recht stark, etwa weil auf der Strandfarm keine Sprinkler funktionieren oder die Meadowlands-Farm perfekt für Tierhaltung geeignet ist.

Was die neue Farm kann, ist noch nicht bekannt. Allerdings lohnt sich das Starten eines neuen Spielstands allein mit den bisherigen Infos auf jeden Fall. So könnt ihr das neue Layout nutzen, eine Beziehung mit Clint oder Sandy starten und daraufhin eine Familie gründen – auf diesem Weg werdet ihr richtig viel Neues erleben können!

Alle 16 Beziehungen in Stardew Valley

FrauenMänner
SandyClint
AbigailAlex
EmilyElliott
HaleyHarvey
LeahSam
MaruSebastian
PennyShane
Mehr Stardew Valley:
Stardew Valley feiert heute 10. Geburtstag: Alle Enthüllungen zu Update 1.7 im Live-Ticker
von Maximilian Franke
61-jährige Zocker-Mum spielt über 1300 Stunden Stardew Valley, hat mittlerweile einen ganzen Stapel voller handgeschriebener Notizen
von Cassie Mammone
Stardew Valleys Bürgermeister und Marnie haben ein Geheimnis, aber alle wissen es längst und denken sich: "Sagt's doch einfach!"
von Maximilian Franke

Keine weiteren Geburtstagsinfos zu Update 1.7

Abseits der großen Enthüllung hat ConcernedApe im Geburtstagsvideo auch einen Blick zurück auf die Entstehungsgeschichte und vergangene Zeiten geworfen. Falls ihr Interesse an Anekdoten des Indie-Entwicklers habt, solltet ihr auf jeden Fall einmal reinschauen!

Einen Releasetermin oder weitere Hinweise gab es im Geburtstagsvideo leider nicht. Es ist also Geduld gefragt.

Was denkt ihr: Freut ihr euch über Clint und Sandy als neue Beziehungen oder hättet ihr euch lieber andere Charaktere gewünscht?

Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
