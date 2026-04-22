One Piece: Die Übersetzung von Kapitel 1.180 vergisst ein wichtiges Wortspiel von Oda – und es könnte alles über Haki erklären

Haki ist im One Piece-Universum als eine der wichtigsten Fähigkeiten verankert. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Der One Piece-Manga steuert spätestens mit Kapitel 1.180 geradewegs auf den Höhepunkt des Elban-Arcs zu – dafür sorgt allein das Auftauchen eines Charakters, dessen wahre Gestalt Fans schon seit Jahren zum Grübeln bringt. Die offizielle Übersetzung erlaubt sich bei einer seiner Fähigkeiten aber einen kleinen "Fehler" – sie ist zwar technisch korrekt, macht aber ein für die weitere Bedeutung wichtiges Wortspiel zunichte.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text behandeln wir Inhalte aus One Piece-Kapitel 1.180, das am vergangenen Sonntag auf der Verlagswebseite Mangaplus Shueisha erschien.

Das Wortspiel, das die Übersetzung ignoriert

Am 18. April 2026 postete "otaku_D_sa" auf X eine Beobachtung zu Kapitel 1.180: Die englische Übersetzung von Imus neuer Fähigkeit als "Omen" sei zwar technisch korrekt – aber sie lösche dabei eines von Odas Wortspielen, das wohl nur in der japanischen Sprache vollständig ist.

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Der Kern der Analyse ist einfach: Imus Kraft wird im japanischen Original mit den Kanji 魔気 geschrieben und als "Maki" gelesen.

Die englischsprachige Übersetzung gibt das Wort korrekt als "Omen" wieder – schließlich bedeutet 魔 (ma) "Dämon"«" oder "böser Geist" und 気 (ki) "spirituelle Energie". Das Ergebnis ist also inhaltlich korrekt.

Was dabei verloren geht, ist die unmittelbare strukturelle Nähe zu einem der wichtigsten Kampfkonzepte der gesamten One Piece-Welt – nämlich Haki, das mit den Kanji 覇気 geschrieben wird.

Während 覇 (Ha) Herrschaft und überwältigende Macht im positiven Sinne bedeutet, steht 魔 (Ma) für dämonische Aura, Dunkelheit und verfluchte Kraft. Beide Wörter teilen also dasselbe zweite Kanji: das für spirtuelle Energie oder Lebenskraft stehende 気 (Ki).

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Haki und Maki: Zwei Seiten derselben Kraft?

Die Konsequenz dieser Beobachtung geht über Linguistik hinaus. "otaku_D_sa" stellt eine Frage, die erst nach dem Lesen des Kapitels im japanischen Original Sinn ergibt: Was, wenn Haki etwas ist, das Joy Boy einst als Gegenkraft zu Imus Maki entwickelte?

Das würde laut dem Beitrag zumindest erklären, warum Joy Boys Haki im Egghead-Arc in der Lage war, die Gorosei zurückzudrängen, Imu zu verwunden und ihn sogar unter dem Druck seiner Aura nach Luft schnappen ließ.

Es würde außerdem erklären, warum das Königs-Haki nur bestimmten Blutlinien und Völkern zugänglich ist – weil es als Gegenwaffe gegen eine spezifische Bedrohung entstand.

Der YouTube-Kanal LunaPienArt, der sich auf japanische Sprachanalysen zu One Piece spezialisiert hat, ergänzt die Idee um eine weitere Ebene: Auch das japanische Wort für "Brennholz" lautet Maki, was erklärt, warum Imus Kraft ausgerechnet als schwarze Flammen dargestellt wird.

Bartholomäus Bär, der vor seinem Cyber-"Upgrade" ein Leben als Holzfäller führte, wird in diesem Kontext ebenfalls erwähnt. Ob das Zufall oder weiteres Wortspiel ist, bleibt offen – aber es wäre nicht das erste Mal, dass Oda mehrere Bedeutungsebenen in einem einzigen Kanji versteckt.

Was haltet ihr von der Maki- und Haki-Theorie?