One Piece: Die Übersetzung von Kapitel 1.180 vergisst ein wichtiges Wortspiel von Oda – und es könnte alles über Haki erklären

Der One Piece-Manga steuert spätestens mit Kapitel 1.180 geradewegs auf den Höhepunkt des Elban-Arcs zu – dafür sorgt allein das Auftauchen eines Charakters, dessen wahre Gestalt Fans schon seit Jahren zum Grübeln bringt. Die offizielle Übersetzung erlaubt sich bei einer seiner Fähigkeiten aber einen kleinen "Fehler" – sie ist zwar technisch korrekt, macht aber ein für die weitere Bedeutung wichtiges Wortspiel zunichte.
Spoilerwarnung: Im folgenden Text behandeln wir Inhalte aus One Piece-Kapitel 1.180, das am vergangenen Sonntag auf der Verlagswebseite Mangaplus Shueisha erschien.
Das Wortspiel, das die Übersetzung ignoriert
Am 18. April 2026 postete "otaku_D_sa" auf X eine Beobachtung zu Kapitel 1.180: Die englische Übersetzung von Imus neuer Fähigkeit als "Omen" sei zwar technisch korrekt – aber sie lösche dabei eines von Odas Wortspielen, das wohl nur in der japanischen Sprache vollständig ist.
Der Kern der Analyse ist einfach: Imus Kraft wird im japanischen Original mit den Kanji 魔気 geschrieben und als "Maki" gelesen.
- Die englischsprachige Übersetzung gibt das Wort korrekt als "Omen" wieder – schließlich bedeutet 魔 (ma) "Dämon"«" oder "böser Geist" und 気 (ki) "spirituelle Energie". Das Ergebnis ist also inhaltlich korrekt.
- Was dabei verloren geht, ist die unmittelbare strukturelle Nähe zu einem der wichtigsten Kampfkonzepte der gesamten One Piece-Welt – nämlich Haki, das mit den Kanji 覇気 geschrieben wird.
Während 覇 (Ha) Herrschaft und überwältigende Macht im positiven Sinne bedeutet, steht 魔 (Ma) für dämonische Aura, Dunkelheit und verfluchte Kraft. Beide Wörter teilen also dasselbe zweite Kanji: das für spirtuelle Energie oder Lebenskraft stehende 気 (Ki).
Link zum Twitter-Inhalt
Haki und Maki: Zwei Seiten derselben Kraft?
Die Konsequenz dieser Beobachtung geht über Linguistik hinaus. "otaku_D_sa" stellt eine Frage, die erst nach dem Lesen des Kapitels im japanischen Original Sinn ergibt: Was, wenn Haki etwas ist, das Joy Boy einst als Gegenkraft zu Imus Maki entwickelte?
- Das würde laut dem Beitrag zumindest erklären, warum Joy Boys Haki im Egghead-Arc in der Lage war, die Gorosei zurückzudrängen, Imu zu verwunden und ihn sogar unter dem Druck seiner Aura nach Luft schnappen ließ.
- Es würde außerdem erklären, warum das Königs-Haki nur bestimmten Blutlinien und Völkern zugänglich ist – weil es als Gegenwaffe gegen eine spezifische Bedrohung entstand.
Der YouTube-Kanal LunaPienArt, der sich auf japanische Sprachanalysen zu One Piece spezialisiert hat, ergänzt die Idee um eine weitere Ebene: Auch das japanische Wort für "Brennholz" lautet Maki, was erklärt, warum Imus Kraft ausgerechnet als schwarze Flammen dargestellt wird.
Bartholomäus Bär, der vor seinem Cyber-"Upgrade" ein Leben als Holzfäller führte, wird in diesem Kontext ebenfalls erwähnt. Ob das Zufall oder weiteres Wortspiel ist, bleibt offen – aber es wäre nicht das erste Mal, dass Oda mehrere Bedeutungsebenen in einem einzigen Kanji versteckt.
Was haltet ihr von der Maki- und Haki-Theorie?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.