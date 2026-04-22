PS Plus im Mai 2026: Sony nimmt euch bald wieder 7 Spiele weg, darunter sind diesmal gleich mehrere große Titel

Das sind die PS Plus-Abgänge im Mai 2026.

Nachdem gestern die frischen Bonus-Spiele aus dem April 2026-Lineup von PlayStation Plus Extra und Premium freigeschaltet wurden, wissen wir jetzt, welche Titel uns im kommenden Monat wieder verlassen werden. Bei uns gibt's wie gewohnt alle bereits bekannten PS Plus Extra-Abgänge im Überblick.

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus Extra wahrscheinlich im Mai 2026

2:29 Control - Trailer erklärt euch die Story-Hintergründe - Trailer erklärt euch die Story-Hintergründe

Autoplay

Die PlayStation Plus Extra-Abgänge sind wie so oft über die "Last Chance to Play"-Sektion aus dem japanischen PS Store (via Reddit) durchgesickert. Diesmal befinden sich gleich mehrere Blockbuster in der Liste. Schauen wir mal rein:

Control: Ultimate Edition

Mortal Shell

MotoGP 25

Sand Land

Soul Hackers 2

Dark Pictures Anthology: Little Hope

Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Wann verlassen die Spiele PS Plus? Alle oben genannten Titel werden voraussichtlich am 19. Mai 2026 verlassen.

Dabei solltet ihr die Gunst der Stunde nutzen, um euch das Shooter-Metroidvania Control von Remedy Entertainment anzuschauen, insbesondere dann, wenn ihr auf actiongeladene Schießereien und ungewöhnliche Settings steht.

Auch das Soulslike Mortal Shell ist einen Blick wert: Dabei verschlägt es euch in eine düstere Zukunft, in der ihr euch als leerer Körper mit wandelnden Leichen herumschlagt. Das Action-RPG überzeugt insbesondere mit seiner düsteren Atmosphäre und dem fantastischen Soundtrack, was ein stetiges Bedrohungsgefühl hervorruft.

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche PS Plus-Abgänge werdet ihr jetzt noch nachholen?