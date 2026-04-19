"Nicht einmal Sabaody war so schlimm": One Piece Kapitel 1.180-Leaks lassen bei Fans Erinnerungen an die schlimmste Niederlage der Strohhüte vor 18 Jahren wach werden

Die Leaks zu One Piece-Kapitel 1.180 zeigen einen Bösewicht in einer Machtdemonstration, die selbst die stärksten Kämpfer in Elban wie Anfänger wirken lässt.

Jusuf Hatic
19.04.2026 | 05:25 Uhr

So tief wie auf Sabaody war Ruffy zuvor noch nie gefallen – One Piece-Fans fürchten im aktuellen Arc einen neuen Tiefpunkt. (© Eiichiro Oda Toei Animation) So tief wie auf Sabaody war Ruffy zuvor noch nie gefallen – One Piece-Fans fürchten im aktuellen Arc einen neuen Tiefpunkt. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Die One Piece-Leaks zu Kapitel 1.180 lösen in der Community eine Diskussion aus, die so groß wie lange nicht mehr ausfällt. Zumindest zum jetzigen Stand der Dinge werden für einige Fans Erinnerungen an die schlimmste Niederlage der Strohhüte wach, die sich im Manga vor 18 Jahren auf dem Sabaody-Archipelago ereignete – aktuell droht der Elban-Arc, noch katastrophaler auszufallen.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Inhalte des noch unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.180 ein. Offizieller Erscheinungstermin ist am 19. April 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus.

Video starten 0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

One Piece: Was Imu in Kapitel 1.180 anrichtet

In den seit Tagen kursierenden Leaks zu One Piece-Kapitel 1.180 zeigt der auf Elban gelandete Imu innerhalb weniger Panels, dass er nicht ohne Grund der geheime Herrscher der Welt ist:

  • Gerds Daumen und Zeigefinger werden mit einer Lanzenbewegung abgetrennt, die zu schnell ist, um sie mit bloßem Auge zu sehen.
  • Hajrudin greift vor rasender Wut an – Stansen wirft sich dazwischen und verliert dabei ein Bein.
  • Dann kommt Zorro: Sein Angriff wird von Imu mit der Spitze seines Schwanzes mühelos abgelenkt. Daraufhin beschießt Imu Zorro mit der schwarzen Flamme "Omen"; Zorro liegt wie von einer Kugel getroffen blutend am Boden.
  • Abschließend greift Sanji das Weltoberhaupt mit einem Tritt an – und Imu blockt den Kick mit seiner Fußsohle, ehe er mit einem in schwarze Flammen gehülltes Bein zurückschlägt. Nach der massiven Explosion bleibt Sanjis Schicksal unklar.
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Imu zeigt, was er kann – und die One Piece-Community erinnert sich an 2008

Das sind ganz schön viele eindrucksvolle Angriffe in schneller Folge, findet die One Piece-Community. Auf Reddit und weiteren sozialen Medien werden deshalb Erinnerungen an den Sabaody-Arc wach: "NamiOrigins" findet etwa, dass nicht einmal die damalige Niederlage so schlimm aussah wie das, was aktuell mit den Strohhüten passiert.

Zur Erinnerung: Der von Kapitel 490 bis 513 anhaltende Arc enthält das bis heute größte Scheitern der Strohhutbande. Nach einem Angriff auf einen Weltaristokraten wurde die komplette Strohhutbande von Bartholomäus Bär buchstäblich auseinandergerissen und an verschiedene Orte der Welt teleportiert – sie waren schlichtweg zu schwach.

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Beim Sabaody-Arc hatten die Strohhüte immerhin das Argument, dass sie noch unerfahrene Neulinge in der Neuen Welt waren.

In Kapitel 1.180 ist das anders: Zorro ist zweifelsohne einer der stärksten Kämpfer der aktuellen Saga; Sanji hat gegen Queen und King bewiesen, was er kann – und beide werden wie lästige Fliegen von Imu weggeklatscht.

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Das Kapitelende als Hoffnungsschimmer

Kapitel 1.180 endet übrigens mit Loki, der Imu mit dem Ragnir-Hammer gegenübertritt – weshalb die Community auch leise Hoffnungen hat, dass mit dem Auftritt des Riesenprinzen ein Wendepunkt eingeläutet wird.

Doch der Sabaody-Vergleich bleibt in diesem Kontext ein Warnsignal: Damals war auch Ruffy noch auf dem Feld – und war ebenso hilflos wie alle anderen.

Ob Elban der Arc wird, in dem die Strohhüte wirklich wieder an ihre Grenzen stoßen, finden wir zumindest teilweise nächste Woche heraus – Kapitel 1.181 wird planmäßig ohne Zwischenpause veröffentlicht.

Wie wird die direkte Konfrontation mit Imu eurer Meinung nach ausgehen?

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