Tomodachi Life: Wenn ihr euren Miis 5.000 Dollar schenkt, machen sie Urlaub in der Antarktis - und der Trip lohnt sich auch für euch

Ihr könnt euren Miis eine kalte Reise spendieren! (Bild: YouTube/User/Chipieto)

Mit Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden hat Nintendo in diesem Jahr die Fortsetzung für den beliebten 3DS-Klassiker von 2013 veröffentlicht. Auch Teil 2 setzt wieder auf jede Menge Chaos und absurde Situationskomik. Außerdem stecken einige coole Geheimnisse im Spiel, etwa eine versteckte Reise in die Antarktis, die sich für modebewusste Fans auch richtig lohnt.

Ab in den eiskalten Süden

Damit hat Nintendo ein Feature verbaut, das es in ganz ähnlicher Form schon im Original gab.

Damals konntet ihr euren Miis 10.000 Dollar Taschengeld geben. Waren sie zudem bereits auf Level 2, haben sie von diesem Geschenk eine Reise in den Weltraum unternommen. Diesmal läuft der spontane Ausflug aber etwas anders ab.

22:00 Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden zeigt euch die wilde Lebenssimulation mit einer eigenen Direct

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Im neuen Tomodachi Life müsst ihr nur noch 5.000 Dollar blechen, dafür muss eure Figur aber bereits auf Stufe 10 sein. Zudem geht es diesmal nicht zurück ins All.

Stattdessen reisen eure Figuren in die Antarktis und hinterlassen dabei eine kleine Fotostory, die ihr euch vom warmen und gemütlichen Wohnzimmer aus anschauen könnt – als wärt ihr dabei gewesen!

Wenn ihr euch spoilern lassen möchtet, könnt ihr euch die gesamte Sequenz etwa hier auf YouTube von User Chipieto anschauen:

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Die gesamte Tour dauert in etwa eine Minute und die Miis erleben dabei beispielsweise eine Schifffahrt auf einem Eisbrecher oder beobachten Pinguine.

Natürlich dürfen die Tomodachi Life-typischen Bemerkungen nicht fehlen. Die Kälte des südlichen Pols tut den absichtlich schlechten Wortspielen und ungelenken Fotoposen auf jeden Fall keinen Abbruch.

Diese Belohnung bekommt ihr für den Urlaub

Neben den Fotos, die während des Trips entstehen, gibt es auch eine handfeste Belohnung für euch: das Pinguin-Kostüm! Ihr bekommt es direkt nach der Reise, wenn euer Mii-Charakter wieder zu Hause ist und euch ein Dankeschön für die tolle Urlaubserfahrung überreicht.

Das tierische Outfit bietet sich natürlich thematisch wunderbar an. Falls ihr schon immer mit einem Pinguin-Onesie herumlaufen wolltet, aber nervige gesellschaftliche Normen euch davon abhalten, bekommt ihr auf der Switch jetzt endlich die wohlverdiente Gelegenheit dazu.

Was denkt ihr: Holt ihr euch das schmucke Pinguin-Outfit?