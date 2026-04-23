One Piece Kapitel 1.181: Die Leaks lassen Fans eine neue Theorie zu Imu aufstellen, der womöglich mit einem der bekanntesten Schwertkämpfer verwandt ist

Schaut Imu in die Augen - und dann habt ihr einen der Gründe, wieso One Piece-Fans aktuell an eine Verbindung zu einem Schwertkämpfer glauben. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Am kommenden Sonntag geht es in One Piece mit Kapitel 1.181 weiter, das nach den dramatischen Ereignissen der Vorwoche nur marginal auf's Bremspedal tritt. Im Zuge des Beginns des bereits angedeuteten Duells aus Kapitel 1.180 nehmen One Piece-Fans aber etwas ganz anderes ins Visier: Ist Imu mit einem Charakter aus der Gegenwart verwandt?

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Inhalte des noch unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.181 ein. Offizieller Erscheinungstermin ist am 26. April 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus.

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Imu und Mihawk weisen einige Parallelen auf

Die wie gewohnt von "pewpiece" auf X verbreiteten Leaks zu One Piece-Kapitel 1.181 zeigen, wie Imu den Kampf mit dem Riesen-Prinzen Loki aufnimmt: Der geheime Weltherrscher schafft aus dem Nichts ein gigantisches Schwert namens "Nemesis", das ähnlich zu Mihawks schwarzem Schwert "Yoru" aussehen soll.

Auch der Angriff, den Imu im Anschluss mit Nemesis durchführt, soll zumindest optisch identisch zu den Attacken sein, die Mihawk im Laufe der Serie vorgenommen hat.

Daraus stricken die One Piece-Fans in den Kommentaren eine naheliegende Theorie: Sind Mihawk und Imu miteinander verwandt?

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Auf optischer Ebene gibt es eine eindeutige Parallele, nämlich die ringförmigen Augen. Sowohl der Weltherrscher als auch der Schwertkämpfer haben um ihre Pupillen herum exakt zwei Ringe.

Allerdings: Die offizielle Farbgebung stimmt nicht ganz überein, da Imu bekanntliche rote Augen hat, während Mihawk mit gelber Augenfarbe dargestellt wird.

Zudem sind die beiden Charaktere nicht die einzigen mit einem solchen Ringmuster in den Augen: Auch der gigantische Elefant Zunesha trägt ein solches Muster.

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Was Graf Dracula mit der Theorie zu tun hat

Neben der bereits angesprochenen, fast schon zu offensichtlichen Parallele mit dem Schwert(-stil), spricht ebenfalls für die Theorie, dass wir noch gar nichts über Mihawks Herkunft wissen.

Zumindest der vollständige Name des Schwertkämpfers gibt uns einen potenziellen Hinweis darauf: Dracule Mihawk.

So stammt der Begriff "Dracula" vom rumänischen "Drăculea", das sich eigentlich als "Sohn des Drachen" übersetzen lässt – das war übrigens auch der Beiname von Vlad III., den ihr in der Popkultur als Inspiration der Romanfigur Graf Dracula kennt.

Der Knackpunkt ist aber eine alternative Deutung des rumänischen Wortes "dracul", das sich schlicht mit Teufel übersetzen lässt.

Und Imu wurde bekanntlich jüngst auch als Teufel bezeichnet, was zumindest die Deutung erlaubt, dass hinter Mihawks Namen mehr als ursprünglich angenommen steckt.

Was haltet ihr von der Imu-Mihawk-Theorie?