One Piece: Neuer Charakter mit vertrautem Gesicht debütiert in Kapitel 1.183 – ihr habt ihn eigentlich schon vor 19 Jahren gesehen

Die Verbindung zwischen Gecko Moria und der aktuellen One Piece-Rückblende im Manga erhält neues Futter. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

In Manga-Kapitel 1.183 von One Piece entführt uns der Elban-Arc erneut in eine Rückblende, die dieses Mal mehr über Strohhutmusiker Brook preisgibt. In diesem Kontext taucht auch eine Person auf, die uns als ein neuer Charakter vorgestellt wird – doch findige Fans sehen eine Verbindung zu einem Zombie aus Thriller Bark, der uns vor 19 Jahren gezeigt wurde.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Inhalte von One Piece-Kapitels 1.183 ein. Das am 24. Mai 2026 erschienene Kapitel könnt ihr wie gewohnt auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus nachlesen.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

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Altes Gesicht, neue Rolle: Reuven und die Theorie hinter dem Zombie

Konkret geht es um den Zombielöwen Absalom aus dem Thriller-Bark-Arc. Wer dessen Gesichtszüge mit dem in Kapitel 1183 erscheinenden König Reuven vergleicht, stößt auf eine auffällige Ähnlichkeit.

Zumindest denken das mehrere One Piece-Fans: User "Blackbeard_Goat" fand etwa, dass Reuven "bekannt aussieht", woraufhin "PixelLibraryHQ" den direkten Vergleich mit Absalom zeigt:

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Die Thriller-Bark-Verbindung gilt als wahrscheinlich

Die laufende Rückblende rund um das Königreich Esperia macht zumindest Andeutungen, dass es sich hierbei um den Ursprung von Thriller Bark handelt.

Daraus folgend würde es passen, wenn Absalom tatsächlich mit Reuven zu tun hat – immerhin hat Gecko Moria seine Zombies aus einer Kombination aus Leichen, gestohlenen Schatten und echten menschlichen Gesichtern geschaffen.

Odas Schweigen aus SBS-Band 47

Der entscheidende Hinweis, der als weiterer Beleg gesehen wird, stammt indes nicht aus Kapitel 1.183, sondern aus einer alten Leseranfrage, die PixelLibraryHQ ausgegraben hat.

In dem SBS fragte ein Fan, ob das menschliche Maul des Zombielöwen von einem zuvor gesehenen Löwen stamme. Odas Antwort ist zweideutig: Er bestätigt zwar, dass die Schnauze des Löwen auf Absaloms Gesicht verpflanzt wurde – aber es gebe keinen Beweis, dass es hier zu einem direkten Tausch der Münder kam.

Welche weiteren Elemente aus Thriller Bark könnten in der kommenden Rückblende eine Rolle spielen?