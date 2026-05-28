One Piece: Neuer Charakter mit vertrautem Gesicht debütiert in Kapitel 1.183 – ihr habt ihn eigentlich schon vor 19 Jahren gesehen

In Manga-Kapitel 1.183 von One Piece entführt uns der Elban-Arc erneut in eine Rückblende, die dieses Mal mehr über Strohhutmusiker Brook preisgibt. In diesem Kontext taucht auch eine Person auf, die uns als ein neuer Charakter vorgestellt wird – doch findige Fans sehen eine Verbindung zu einem Zombie aus Thriller Bark, der uns vor 19 Jahren gezeigt wurde.
Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Inhalte von One Piece-Kapitels 1.183 ein. Das am 24. Mai 2026 erschienene Kapitel könnt ihr wie gewohnt auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus nachlesen.
Altes Gesicht, neue Rolle: Reuven und die Theorie hinter dem Zombie
Konkret geht es um den Zombielöwen Absalom aus dem Thriller-Bark-Arc. Wer dessen Gesichtszüge mit dem in Kapitel 1183 erscheinenden König Reuven vergleicht, stößt auf eine auffällige Ähnlichkeit.
Zumindest denken das mehrere One Piece-Fans: User "Blackbeard_Goat" fand etwa, dass Reuven "bekannt aussieht", woraufhin "PixelLibraryHQ" den direkten Vergleich mit Absalom zeigt:
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Die Thriller-Bark-Verbindung gilt als wahrscheinlich
Die laufende Rückblende rund um das Königreich Esperia macht zumindest Andeutungen, dass es sich hierbei um den Ursprung von Thriller Bark handelt.
Daraus folgend würde es passen, wenn Absalom tatsächlich mit Reuven zu tun hat – immerhin hat Gecko Moria seine Zombies aus einer Kombination aus Leichen, gestohlenen Schatten und echten menschlichen Gesichtern geschaffen.
Odas Schweigen aus SBS-Band 47
Der entscheidende Hinweis, der als weiterer Beleg gesehen wird, stammt indes nicht aus Kapitel 1.183, sondern aus einer alten Leseranfrage, die PixelLibraryHQ ausgegraben hat.
In dem SBS fragte ein Fan, ob das menschliche Maul des Zombielöwen von einem zuvor gesehenen Löwen stamme. Odas Antwort ist zweideutig: Er bestätigt zwar, dass die Schnauze des Löwen auf Absaloms Gesicht verpflanzt wurde – aber es gebe keinen Beweis, dass es hier zu einem direkten Tausch der Münder kam.
Welche weiteren Elemente aus Thriller Bark könnten in der kommenden Rückblende eine Rolle spielen?
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