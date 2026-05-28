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The Witcher 3 Stream heute: Alle möglichen Infos zum Songs of the Past-DLC im Live-Ticker

Der heutige REDStream sollte eigentlich die neue "Songs of the Past"-Erweiterung ankündigen. Ob es trotzdem neue Infos gibt, erfahrt ihr hier.

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Eleen Reinke
28.05.2026 | 06:30 Uhr

Obwohl die kommende Erweiterung zu The Witcher 3 bereits enthüllt wurde, findet der geplante Livestream noch statt. Ob wir hier weitere Infos bekommen? Obwohl die kommende Erweiterung zu The Witcher 3 bereits enthüllt wurde, findet der geplante Livestream noch statt. Ob wir hier weitere Infos bekommen?

Lange wurde es gemunkelt, jetzt hat CD Projekt Red endlich selbst verraten, dass The Witcher 3 noch einen weiteren Story-DLC bekommt.

Passenderweise steht heute ein Livestream des Entwicklers zum Jubiläum der Blood and Wine-Erweiterung an, der uns möglicherweise noch ein paar weitere Infos zum anstehenden DLC verraten könnte. Wie die Chancen stehen und was alles gezeigt wird, lest ihr bei uns im Live-Ticker.

Donnerstag, 28.05.2026

06:30 Uhr

Moin, moin! Noch ist nicht sicher, ob uns im heutigen REDStream neue Infos zum kommenden DLC erwarten. Wir schauen aber auf jeden Fall rein und halten euch auf dem Laufenden, auch falls es vorab noch Leaks geben sollte.

Los geht der Stream um 17:00 Uhr deutscher Zeit und ihr könnt ihn auf dem offiziellen YouTube- und Twitch-Kanal des The Witcher-Entwicklers selbst verfolgen.

Video starten 1:58 The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X/S zeigt sich im ersten Trailer

Neuer The Witcher 3-DLC kommt

Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt: Am gestrigen Dienstag hat CD Projekt die Existenz der "Songs of the Past"-Story-Erweiterung bestätigt. Die Ankündigung kam allerdings früher als ursprünglich geplant, nachdem der DLC versehentlich über den RED Launcher geleakt wurde.

Wie der offizielle X-Account verraten hat, war der große Reveal eigentlich für den heutigen REDStream geplant und musste dann vorgezogen werden.

Abseits des Namens und eines Releasefensters 2027 ist allerdings noch nicht allzu viel bekannt. Es könnte also durchaus sein, dass wir doch noch ein paar Informationen – und wenn wir einmal ganz groß träumen: vielleicht sogar einen Trailer oder weiteres Bildmaterial – im heutigen Livestream bekommen. Bestätigt hat CD Projekt das bislang allerdings nicht.

Sollte es im Stream Enthüllungen geben, findet ihr sie oben im Live-Ticker.

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Offen ist beispielsweise noch die Frage, in was für eine Region uns der neue DLC führen wird. Hier gab es vorab bereits so einige Gerüchte. Viele Fans munkeln zudem, dass die Erweiterung aufgrund ihres Namens in der Vergangenheit spielen könnte. Klar ist allerdings, dass wir wieder als Geralt spielen werden.

Was sind eure Wünsche für den neuen The Witcher 3-DLC?

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