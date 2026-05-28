Sony kündigt PS Plus-Ausnahme an - Ein Essential-Titel ist länger erhältlich als gewohnt

Bei PS Plus Essential gibt es diesmal eine kleine Besonderheit.

Sony hat das hauseigene PS Plus-Regelwerk in diesem Monat im Rahmen der Days of Play ordentlich durcheinandergewürfelt: Zum einen wurden die neuen PS Plus Essential-Spiele des Juni 2026-Aufgebots einen Tag früher enthüllt als gewohnt. Zum anderen hat Sony für ein ganz bestimmtes Essential-Spiel eine Ausnahme angekündigt.

EA Sports FC 26 bleibt zwei Wochen länger bei PS Plus Essential

Konkret geht's um EA Sports FC 26. Der Titel landete bereits im Essential-Lineup des Monats Mai 2026. Eigentlich müsste die Fußballsimulation am 02. Juni wieder entfernt werden, aber nichts da. Am Dienstag kündigte Sony an, dass EA FC 26 zwei weitere Wochen Teil von PS Plus Essential bleibt (via PS Blog).

EA Sports FC 26 ist demnach noch bis zum 16. Juni 2026 bei PS Plus Essential verfügbar. Diese Entscheidung wurde sehr wahrscheinlich in Anbetracht der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2026 getroffen, die vom 11. Juni 2026 bis zum 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA stattfindet.

7:34 EA FC 26: Gameplay Deep Dive stellt die spielerischen Anpassungen der diesjährigen Ausgabe im Detail vor

Autoplay

Die anderen beiden Spiele des Mai-Lineups, Wuchang: Fallen Feathers sowie Nine Sols, fliegen allerdings am 02. Juni raus und werden durch die neuen Essential-Spiele ersetzt.

Das sind die PS Plus Essential-Spiele im Juni 2026

Die Essential-Titel des Juni 2026-Lineups hat Sony bereits am Dienstag, dem 26. Mai enthüllt. Folgende Titel werden am 02. Juni (also am kommenden Dienstag) für PS Plus-Mitglieder freigeschaltet:

Grounded Fully Yoked Edition - verfügbar bis: 07. Juli

Nickelodeon All Star Brawl 2 - verfügbar bis: 07. Juli

Warhammer 40,000: Darktide - verfügbar bis: 07. Juli

Alle weiteren wichtigen Infos und was hinter den frischen Essential-Titeln steckt, findet ihr in der oben verlinkten Übersicht.

Die Ankündigung der PS Plus Extra- und Premium-Spiele des Juni 2026-Lineups erfolgt voraussichtlich am Mittwoch, dem 10. Juni um 17:30 Uhr.

Habt ihr euch EA Sports FC 26 schon heruntergeladen? Und: Freut ihr euch eigentlich auf die WM?