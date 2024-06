One Piece kapert Sphere in Las Vegas und das sieht total abgefahren aus

Da bleibt wohl jedem One Piece-Fan der Mund offen stehen.

Der Anime von One Piece feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Der One Piece Day findet zwar erst am 10. und 11. August 2024 statt, doch bereits vorher gibt es einige Aktionen für Fans. In Las Vegas hat sich das Team ein besonders anschauliches Event ausgedacht, bei dem die Sphere zur Leinwand für den Anime wird.

One Piece: Sphere in Las Vegas zeigt emotionale Momente

Was ist das für eine Aktion? Die Sphere ist eine der Hauptattraktionen des Las Vegas Strip. Dabei handelt es sich um eine kugelförmige Mehrzweckhalle, deren Außenfläche unterschiedliche Projektionen darstellen kann.

Aktuell setzt One Piece auf der Sphere die Segel. In einem zweiminütigen Video gibt es für Fans einiges zu sehen:

Was zeigt die Sphere? Zunächst sehen wir die Thousand Sunny, wie sie auf der Weltkarte von One Piece segelt. Im Anschluss fliegt Ruffy durch den Himmel und wir sehen kurzzeitig sein Gesicht auf der Sphere.

Daraufhin sind die einzelnen Mitglieder der Strohhutbande als Standbild zu bewundern. Danach wird es für Fans von One Piece besonders emotional, denn es werden Filmstreifen eingeblendet, die besonders erinnerungswürdige Momente aus dem Anime zeigen. Darunter die folgenden Szenen:

Ruffy als „Lucy“ im Corrida-Kolosseum auf Dressrosa

Sanjis Abschied von Jeff

Ruffy und Sabo, als sie Kinder waren

Shanks überreicht Ruffy seinen Strohhut

Als die Filmstreifen verschwinden, springt der Schatten von Sonnengott Nika durch das Bild. Im Anschluss sehen wir Ruffy in seiner Gear 5-Form und den Grund, wieso die Sphere eigentlich One Piece zeigt: Das 25-jährige Jubiläum des Animes.

Die Sphere wird dadurch zum echten Hingucker von Fans von One Piece. Wir hoffen, dass die Fans, die sich gerade im Straßenverkehr befinden, nicht zu sehr von der abgefahrenen Show abgelenkt werden!

Wie lange wird One Piece auf der Sphere gezeigt? Die Show wird noch für die aktuelle Woche zu sehen sein (via Animation Magazine). Der letzte Tag, an dem Ruffy und seine Crew über die Sphere segeln, ist der 16. Juni 2024. Solltet ihr euch in der Nähe von Las Vegas befinden, könnt ihr die Sphere sogar bis in die Nacht leuchten sehen.

Zu Premiere gab es die Show für vier Stunden am Stück zu sehen. Momentan müsst ihr die Sphere länger beobachten, bis Ruffy und die Thousand Sunny auf dem kugelförmigen Bildschirm auftauchen.

Was haltet ihr von dem gezeigten Material auf der Sphere? Was für eine Aktion würdet ihr euch für Deutschland wünschen?