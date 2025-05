One Piece-Leaks zum kommenden Kapitel lüften womöglich das Geheimnis um König Haralds Tod - und Imu ist der Schlüssel

Die Riesen Boogey und Woogey nehmen im aktuellen Elbaf-Arc wieder eine tragende Rolle in One Piece ein. (Bildquelle: © Eiichiro Oda / Toei Animation)

Die aktuellen Leaks zu One Piece-Kapitel 1.150 schlagen weiter hohe Wellen. In den Tagen seit der ersten Veröffentlichung stand die Community bereits in höchster Alarmbereitschaft, weil einige Mysterien gelüftet wurden. Aus den weiteren Diskussionen kristallisiert sich nun eine Theorie heraus, die ein weiteres Rätsel des Elbaf-Arcs lüften will.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text behandeln wir die Geschehnisse des Elbaf-Arcs sowie die Leaks zum One Piece-Kapitel 1.150. Dieses erscheint am kommenden Sonntag (1. Juni 2025) um 17 Uhr auf der Verlagswebseite Shueisha Mangaplus.

1:58 One Piece: Erster Teaser für Staffel 2 der Netflix-Serie zeigt schon den neuen Look der Strohhüte

Autoplay

Imus Fähigkeiten als Hinweis auf Haralds Ableben

Die Leaks zu One Piece-Kapitel 1.150 haben bereits einiges an Klarheit geschaffen, wenn es um Imus Fähigkeiten geht. Unter anderem kann der mutmaßliche Hauptantagonist die Körper anderer übernehmen – die genauen Bedingungen hierfür sind bisher nicht bekannt.

Zudem kann Imu mittels der Fähigkeit "Vertrag mit dem Teufel" weitere Personen in Dämonen verwandeln. Im aktuellen Kapitel trifft es die beiden Riesen Boogey und Woogey.

Genau diese Fähigkeit soll auch der Knackpunkt sein, wenn es um vergangene Geschehnisse auf Elbaf geht: Warum tötete Loki den damals regierenden König Harald und 100 weitere Riesen? Der One Piece-YouTuber "WorstGenHQ" will diese Frage anhand des Kapitel-Leaks nun beantwortet wissen.

So soll der "Vertrag mit dem Teufel" auch mit dem damaligen Elbaf-König Harald und seinen 100 Riesen abgeschlossen worden sein. Diese Geschehnisse spielten sich rund 14 Jahre vor der aktuellen One Piece-Handlung ab.

Als Konsequenz dieses Vertrags haben sich Harald und seine Gefolgsleute in eine dämonische Armee verwandelt, die von Jarul (dem ältesten Riesen auf Elbaf) und dem noch in Ketten liegenden Loki besiegt wurden.

König Harald hatte sich demzufolge willentlich Imu angeschlossen, um selbst ein heiliger Ritter zu werden. Loki hatte also gewissermaßen keine andere Wahl, als seinen Vater und die 100 Riesen zu töten. Das restliche Gefolge auf Elbaf blieb über diese Tatsache im Dunkeln.

Jarul hat sein Gedächtnis übrigens verloren, doch Loki scheint sich noch an alles zu erinnern – inklusive dem Wissen, wie sich die Unsterblichkeit der heiligen Ritter ausschalten lässt.

Denkbar ist also, dass sich die Geschehnisse der Vergangenheit wie so oft in One Piece schlichtweg wiederholen. Erneut dürfte es also zum Kampf gegen dämonisierte Riesen kommen, und erneut dürfte Loki zum Schlüssel werden. Wann und wie Ruffy in dieses Szenario eindringt, ist bisher noch nicht klar.

Was haltet ihr von den aktuellen Entwicklungen im One Piece-Manga?