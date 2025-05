One Piece-Leaks: Kommendes Kapitel im Manga enthüllt endlich, wieso die Fünf Weisen und göttlichen Ritter fast unsterblich sind und das hat einen hohen Preis

Der Elbaf-Arc in One Piece lässt einen der mysteriösesten Gegenspieler ins Rampenlicht treten. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Der Elbaf-Arc in One Piece steuert auf seinen Höhepunkt zu. Nachdem in der vergangenen Wochemit Mangakapitel 1.149 "eines der besten Kapitel seit Langem" erschienen ist, werfen die ersten Leaks einen Blick auf die Fortsetzung. In Kapitel 1.150 bekommen wir voraussichtlich einige neue Fertigkeiten des Antagonisten Imu zu sehen – eine davon scheint zeitgleich der Schlüssel zu einem lange währenden Mysterium zu sein.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf Leaks des kommenden Mangakapitels 1.150 ein. Das aktuelle One Piece-Kapitel erscheint offiziell immer sonntags um 17 Uhr deutscher Zeit auf der Mangaplus-Webseite.

Von der Teufelsfrucht zum "Vertrag mit dem Teufel"

One Piece-Kapitel 1.150 setzt laut den aktuellen Leaks genau dort an, wo das vergangene Kapitel aufgehört hat: Imu übernimmt den Körper der heiligen Ritterin Gunko und kündigt an, den Anwesenden rund um die Kinder der Riesen und Scopper Gaban "die Dominanz Gottes" zu zeigen.

Die Riesen-Piraten rund um Boogey und Woogey erwidern diese Aussage natürlich mit einem Angriff – der allerdings schnell von Imu gestoppt wird. Hierfür bedient sich der mutmaßlich wichtigste Antagonist in One Piece einiger, noch nie zuvor gesehener Fähigkeiten, die wir hier für euch aufbereitet haben:

Auf diese Stärkedemonstration folgt ein weiterer Schock: Da die Insel Elbaf an sich keinen Monarchen an der Spitze stehen hat, mutmaßt Imu, dass Boogey und Woogey die aktuellen "Könige" sein müssen.

Im Anschluss an diese Feststellung nutzt Imu eine Technik namens "Vertrag mit dem Teufel" – was namentlich nicht ganz unähnlich zu den in One Piece so wichtigen Teufelsfrüchten klingt.

Mit dieser Technik verwandelt Imu die beiden Riesen Boogey und Woogey in "Dämonen mit riesiger Stärke und Unsterblichkeit", was den Antagonisten wohl einen Teil der eigenen Lebensspanne kostet.

Dieser Passus ist der entscheidende Knackpunkt für ein anderes Mysterium: Bisher war nämlich nicht klar, wieso die Fünf Weisen der Weltregierung und die heiligen Ritter nahezu unsterblich sind.

In der jüngeren Vergangenheit konnte etwa St. Sommers erst von Scopper Gaban im Kampf besiegt werden, der wohl einen Weg um diese Fähigkeit herum kennt.

Auch zuvor auf Egghead ließ sich Sankt Jaygarcia Saturn nur temporär außer Gefecht setzen. Erst, als Imu (mutmaßlich) den Vertrag auflöste, verstarb das ehemalige Mitglied der Fünf Weisen.

Die Unsterblichkeit dürfte also von diesem "Vertrag mit dem Teufel" herrühren, den Imu im Tausch gegen die eigene, wohl nahezu unbegrenzte Lebensspanne verteilen kann – und diesen Vertrag nicht nur seinen Gefolgsleuten, sondern auch Dritten aufbürden kann. Ob es hierfür allerdings eine Bedingung gibt, ist noch unklar.

