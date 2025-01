One Piece: Leaks zu Kapitel 1136 enthüllen die Identität eines Ritters der Götter und seine mysteriösen Kräfte

Langsam zeigen sich Mitglieder des geheimnisvollen göttlichen Ritterorderns der Regierung. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Die göttlichen Ritter sind seit ihrem ersten Manga-Auftritt im Jahr 2022 ein großes Mysterium für One Piece-Community. Eiichiro Oda verlor selbst kaum ein Wort über die geheimnisvollen Mitglieder des Ritterordens und auch anderweitig ist kaum etwas über die Gruppe bekannt.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten wird die Identität eines relevanten neuen Charakters in One Piece enthüllt. Solltet ihr bisher den One Piece-Manga noch nicht bis zur Elban-Arc gelesen haben, werden euch wichtige Wendepunkte und Informationen dazu vorweggenommen.

Das einzige Mitglied des Ordens, das bislang offiziell enthüllt wurde, war Sankt Figarland Garling. Er dient bei seiner Einführung ins “Heilige Land” als Oberbefehlshaber der göttlichen Ritter. Andere Mitglieder blieben unbekannt – bis Kapitel 1136!

Laut Leaks zum Manga-Kapitel 1136 von One Piece enthüllt Oda nun nach drei Jahren nämlich einen weiteren Ritter der Götter: Gunko.

Die Identität hinter der geheimnisvollen Frau mit Bandagen auf Elban wird enthüllt

Am 14. Januar 2025 veröffentlichte der One Piece-Fan, X-Nutzer*in und Leaker @pewpiece Vorabinformationen zum kommenden Manga-Kapitel 1136 auf seinem X-Account. Hierbei handelt es sich um eine grobe Zusammenfassung der Geschehnisse im nächsten Kapitel.

In den Leaks wird die Identität von einem der zwei mysteriösen Figuren enthüllt, die in den vorherigen Kapiteln als Eindringlinge auf Elban vorgestellt wurden. Bei der geheimnisvollen Frau, die zuvor in Kapitel 1135 einen Riesen-Krieger in die Knie gezwungen hat, soll es sich um niemand anderes als ein Mitglied des göttlichen Ritterordens der Weltregierung handeln: Gunko.

Hier ist ein Ausschnitt aus der Manga-Seite mit Gunkos Gesicht von Kapitel 1135, das von One Piece-Fan @realzoro_o hochgeladen wurde.

Gunko gibt in Kapitel 1136 den Fans einen Einblick in ihre geheimnisvollen Kräfte. Die göttliche Ritterin benutzt hauptsächlich Bandagen, um ihre Fähigkeiten einzusetzen. Ob es sich hierbei wirklich um eine Teufelsfrucht oder verliehene Kräfte von Imu handelt, ist noch nicht bekannt. Es deutet jedoch darauf hin, dass die Fan-Theorien über einen göttlichen Ritter mit einer Mumien-Teufelsfrucht wahr sein könnten.

Sollten zusätzliche Informationen zu Gunko bis und nach der offiziellen Veröffentlichung des Kapitels auftauchen, werden sie in diesem Artikel ergänzt.

Eines ist dennoch nicht abzustreiten: Gunkos Bandagenkräfte sind einzigartig und mächtig. Schließlich hat die göttliche Ritterin im vorhergehenden Kapitel 1135 mit nur wenigen Bandagen einen Riesen-Krieger zu Fall gebracht und ihm unglaubliche Schmerzen zugefügt – und das nur, weil ihr seine Antwort auf ihre Frage nicht gefallen hat!

Der “Shanks-Zwilling” bleibt ein vorerst ein Mysterium

Aufgrund der Geschehnisse und Gunkos offizieller Vorstellung in Kapitel 1136 ist stark davon auszugehen, dass ihr Begleiter, der Rothaar-Pirat Shanks ähnelt, ebenfalls zum göttlichen Ritterorden gehört. Über ihn wurde laut @pewpiece jedoch in Kapitel 1136 noch nichts enthüllt und seine wahre Identität bleibt nach wie vor ein Mysterium.

Leser*innen sind sich dennoch nahezu sicher, dass es sich bei ihm um den Zwillingsbruder von Shanks handelt und er im Laufe der Elban-Arc eine Konfrontation mit Ruffy haben wird.

Was sind eure Theorien über Gunkos geheimnisvolle Kräfte und was glaubt ihr hat es mit dem “Shanks-Zwilling” auf sich?