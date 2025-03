One Piece-Leak teast lang ersehnte Zusammenarbeit zwei genialer Charaktere an: "Das wollten wir schon in Egghead"

Wenn zwei geniale Wissenschaftler aufeinandertreffen, sollte auch eine Kollaboration der beiden folgen, oder? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Während sich der Anime von One Piece am Ende seiner wohlverdienten Pause befindet, nähern sich die Ereignisse des Mangas womöglich immer mehr dem Höhepunkt des Elban Arcs. Aktuell ist es besonders spannend zu beobachten, welche Ideen der Mangaka Eiichiro Oda aus dem Ärmel zieht, um den hiesigen Riesen auf der Insel das Leben schwer zu machen. Das Manga-Kapitel 1144 liefert dabei mögliche Hinweise auf die besondere Zusammenarbeit zweier Genies.

Achtung, Spoilergefahr! In diesem Artikel geht es um Ereignisse aus dem Manga-Kapitel 1144 von One Piece, das offiziell erst am 30. März 2025 um 16:00 Uhr auf der Website Manga Plus erscheint.

Lang ersehnte Kooperation

Laut den Spoilern zu Kapitel 1144 stoßen endlich die beiden Wissenschaftler Franky und Dr. Vegapunk aufeinander. Während es auf Elban drunter und drüber geht, führt die Riesin Ripley Franky immer noch herum. Sie bringt ihn zu einem Gebäude, das aus den Überresten eines gewaltigen Roboters gebaut ist.

Während die beiden vor dem einstigen Roboter miteinander reden, verlassen Lilith und Bonney das Gebäude.

Dadurch treffen Franky und Dr. Vegapunk sich ausgerechnet vor einer altertümlichen Technologie wieder, die laut Aussagen von Ripley über 3000 Jahre alt ist.

Ein Treffen, aber auch vor allem eine Kooperation zwischen den Wissenschaftlern Franky und Dr. Vegapunk wünschen sich Teile der One-Piece-Community schon länger. Eigentlich hätte sich dafür der Egghead Arc mit seiner ganzen Wissenschafts-Thematik perfekt dafür geeignet.

0:30 Der Anime von One Piece geht bald weiter und feiert das mit offiziellem Trailer zum Egghead Arc

Autoplay

Wenn die beiden Genies Franky und Dr. Vegapunk nun erst im Elban Arc zusammenarbeiten, nehmen wir das trotzdem gerne hin. Aktuell liegt die Annahme nahe, dass die beiden aus der 3000-jährigen Technologie lernen und entweder Frankys Fähigkeiten aufpolieren oder eine neue, mächtige Waffe erschaffen.

Franky in Vegapunks Labor: Wusstet ihr, dass Franky schon weit vor dem Egghead Arc auf die Technologie von Dr. Vegapunk gestoßen ist? Während des zweijährigen Timeskips verbringt er die Zeit in einem ehemaligen Labor des Genies.

Blöderweise aktiviert er dort einen Selbstzerstörungsknopf, der das Labor sowie große Teile seiner Haut in die Luft jagt – das ist auch die Hintergrundgeschichte zu seinem neuen Design ab der Fischmenscheninsel.

Alle Strohhüte als Reinkarnationen?

Der 3000-jährige Roboter liefert neben der potenziellen Zusammenarbeit der genialen Wissenschaftler weitere Hinweise. Fans des Mangas wie @writingpanini fragen sich unter anderem, ob neben dem Kapitän Ruffy weitere Strohhutpirat*innen Reinkarnationen von vergangenen Krieger*innen sein könnten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dafür ordnet der X-User den altertümlichen Roboter Franky zu und den wahr gewordenen Albtraum in Form eines Dragrs dem Musikanten Brook. In Kapitel 1144 soll es nämlich auch einen kurzen Moment geben, in dem Brook sich fragt, ob der Dragr die Riesen-Version seiner selbst sei.

Bei Draugr handelt es sich um lebendig gewordene Skelettwesen in der skandinavischen Mythologie, die in ihren Grabhügeln "weiterleben" und ihr Unwesen treiben. Skyrim-Spieler*innen wissen, wovon wir sprechen. Da gibt es die Monster zur Genüge.

Ob Brooks Bemerkung bei seinem Hang für Humor wirklich ernst gemeint ist, können wir nicht sagen. Dennoch ist diese Theorie interessant und insofern glaubwürdig, als dass Ruffy bereits ziemlich eindeutig die Reinkarnation des Sonnengotts Nika zu sein scheint.

An der Stelle sind wir wie immer auf die Meinung der GamePro-Community gespannt: Wollt ihr Franky und Dr. Vegapunk zusammenarbeiten sehen? Und was haltet ihr davon, wenn sich die Strohhüte wirklich allesamt als Reinkarnationen herausstellen?