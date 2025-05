One Piece auf Netflix: Die Live-Action-Serie baut wohl eine Interaktion zwischen zwei Charakteren ein, die sich gar nicht kennen und das könnte Auswirkungen auf die Geschichte haben

Nico Robin könnte in der Live-Action-Serie im Auftrag von Sir Crocodile mehr als noch im Original erledigen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der Mangaka Eiichiro Oda hat schon mehrfach in seinem Werk One Piece bewiesen, dass er ein Meister des Worldbuildings ist. Deswegen erstaunt es uns und One-Piece-Fans umso mehr, dass die Live-Action-Adaption von Netflix in der zweiten Staffel eine brandneue Szene parat haben dürfte: Nico Robin und Wapol sollen erstmals offiziell aufeinandertreffen.

Robin und Wapol sollen sich in 2. Staffel der Live-Action-Serie treffen

Die Veröffentlichung der zweiten Staffel der Netflix-Adaption von One Piece rückt langsam aber sicher näher, weswegen die offiziellen Social-Media-Kanäle der Serie fleißig Werbung dafür machen. So ist auch Ende April das folgende Video erschienen, in dem die Schauspielerin hinter Nico Robin, Lera Abova, auf einige Fragen eingeht. Spezifisch bei ihrer Antwort auf die zweite Frage werden wir hellhörig:

Darum geht’s: Und zwar beantwortet Abova die Frage nach dem beeindruckendsten Charakter ausgerechnet mit Wapol, dem tyrannischen König und Feind der Strohhutpirat*innen.

Die Begründung kommt dabei noch überraschender als die Antwort selbst. Wapol beeindruckt Abova so besonders, weil sie eine „großartige Szene mit Rob“ gedreht hat. Mit “Rob“ ist der Schauspieler der Live-Action-Adaption hinter Wapol gemeint, Rob Colletti. Das kommt insofern unerwartet, weil Nico Robin und Wapol in der Originalvorlage nie miteinander interagieren.

1:33 Dreharbeiten für die 2.Staffel von One Piece haben begonnen! Die Strohhutpiraten sind vereint

Autoplay

Mögliche Auswirkungen auf die Geschichte

Die brandneue Interaktion der beiden Charaktere wird alles andere als ein Zufall sein. Die Produzent*innen der Live-Action-Serie werden sich dabei etwas gedacht haben, um die Welt von One Piece noch mehr zu erweitern.

Für uns erscheinen aktuell die folgenden zwei Gründe hinter der neuen Szene realistisch:

Robin geht im Namen der Baroque-Firma nach Drum Island, um für Sir Crocodile Geschäfte mit Wapol abzuschließen.

Robin verfolgt die Strohhüte im Namen der Baroque-Firma und findet sich dadurch an denselben Orten wie sie wieder.

Dass die korrupte Baroque-Firma unter Sir Crocodile Geschäfte mit einem tyrannischen König wie Wapol macht, liegt nahe und wird schon länger von Fans vermutet. Die Szene der Live-Action-Adaption könnte diesen Verdacht viele Jahre später bestätigen. Ein Beschattungs-Handlungsstrang scheint ebenfalls realistisch, um Robin und die Strohhutpirat*innen schon früher als im Original zusammen zu zeigen.

Wann erscheint Staffel 2?

Auf die Szene zwischen Nico Robin und Wapol – insofern sie im finalen Werk tatsächlich vorkommt – müsst ihr euch wie auf den Rest der zweiten Staffel der Live-Action-Adaption von One Piece gedulden.

Die Ankündigung eines spezifischen Veröffentlichungsdatums steht noch aus, die Dreharbeiten sind jedoch bereits abgeschlossen. Wir rechnen dank Informationen über eine LEGO-Kollaboration mit dem Release im Herbst oder Winter 2025. Das würde auch zur einstigen Aussage der Produzent*innen passen, laut denen die Serie ab Oktober 2023 innerhalb von 18 Monaten erscheinen solle.

An der Stelle sind wir wie immer auf die Meinung der GamePro-Community gespannt: Sind euch vom Original abweichende Szenen willkommen oder sollen die Produzent*innen sich lieber verstärkt an das Quellenmaterial halten?