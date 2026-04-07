One Piece-Schöpfer zeichnete für Netflix-Staffel 2 drei der Strohhüte neu - so habt ihr sie wohl noch nicht gesehen

One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda selbst hat die Zeichnung aus Netflix-Folge 5 angefertigt und Iñaki Godoy als Monkey D. Ruffy ziemlich gut getroffen, oder? (© Netflix)

Auch die zweite Netflix-Staffel von One Piece erlaubte es sich an bestimmten Stellen, kleine Easter-Eggs für Fans zu verstecken. Ein solches findet sich in der fünften Folge "Wax On, Wax Off" wieder, als Sanji auf der Suche nach seiner Crew das Haus des Baroque-Agenten Mr. 3 durchsucht.

In einer kleinen Schublade findet der Koch der Strohhüte insgesamt drei Zeichnungen, die Ruffy, Zorro und Nami darstellen. Das Besondere an diesen Skizzen ist aber nicht nur deren Sinn, sondern wer die Zeichnungen tatsächlich angefertigt hat.

Nami-Darstellerin Emily Rudd mit der Bestätigung

Was innerhalb der Netflix-Realserie als "Kopfgeld-Poster" durchgeht, hat in der realen Welt nämlich einen coolen Ursprung: Kein geringerer als One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda hat die Porträtskizzen gezeichnet.

Zunächst war Oda als Urheber nur ein Gerücht in der Community:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Nur kurze Zeit später lieferte aber Nami-Darstellerin Emily Rudd auf ihrem Instagram-Kanal die Bestätigung.

Neben ihrer Freude über die Zeichung selbst kann es die Schauspielerin zudem kaum erwarten, mit One Piece Staffel 3 loszulegen, die bereits bestätigt wurde.

Link zum Instagram-Inhalt

Innerhalb des One Piece-Universums haben die drei Zeichnungen indes einen wesentlich simpleren Ursprung.

Für die Skizzen war das tierische Duo aus Mr. 13 und Miss Friday verantwortlich, die innerhalb der Baroque-Firma als Nachrichtendienst für Mr. 0 und "Unglücksboten" fungieren:

Mehr zum Thema One Piece: Die 15 wichtigsten Mitglieder der Baroque-Firma in der Übersicht von Myki Trieu

Ganz vollständig sind die Skizzen der Strohhutbande aber nicht - Sanji und Lysop fehlen in der Auflistung. Dafür gibt es innerhalb der Serie einen nicht explizit genannten Grund.

Mr. 13 und Miss Friday haben in Whiskey Peak nämlich schlicht nur Ruffy, Zorro und Nami gesehen, sodass logischerweise auch nur diese drei Zeichnungen als Warnung an die Baroque-Firma ausgespielt wurden.

Wie gefallen euch die neuen Oda-Zeichnungen in der One Piece-Realserie?