One Piece: Die 15 wichtigsten Mitglieder der Baroque-Firma in der Übersicht

Die zweite Staffel der Live-Action-Serie von One Piece ist jetzt auf Netflix verfügbar. Damit auch Nicht-Anime-Zuschauer*innen einen schnellen Überblick über die neuen Bösewichte der nächsten Arcs bekommen – und Anime-Fans noch einmal daran erinnert werden, was aus ihnen geworden ist – haben wir euch die wichtigsten Informationen zu den relevantesten Mitgliedern der Baroque-Organisation zusammengefasst.
Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum Leben der Baroque-Mitglieder nach den Ereignissen der dazugehörigen Arcs. Spoiler zu den einzelnen Arcs gibt es nicht.
Hier kommt ihr direkt zum den einzelnen Charakteren:
- Mr. 0
- Mr. 1
- Mr. 2
- Mr. 3
- Mr. 4
- Mr. 5
- Mr. 8
- Miss Doublefinger
- Miss Merry Christmas
- Miss Valentine
- Miss Goldenweek
- Das tierische Duo Mr. 13 und Miss Friday
- Miss All Sunday (mit Spoiler!)
- Miss Wednesday (mit Spoiler!)
Mr. 0 - Der Kopf der Baroque-Firma
- Echter Name: Sir Crocodile
- Rolle in der Baroque-Firma: Leiter
- Teufelsfrucht: Sand-Frucht (kann sich in Sand verwandeln)
- Erster Auftritt im Manga / Anime: Kapitel 126 / Episode 76
- Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2 Folge 5
Sir Crocodile, auch bekannt als "Wüstenkönig", ist der ehemalige Leiter des mysteriösen Verbrecher-Verbandes der Baroque-Firma und trug den Codenamen Mr. 0. Er war der Hauptantagonist der Strohhüte im Alabasta-Arc.
Crocodile war ebenfalls ein Mitglied der “Sieben Samurai der Meere”, bevor er nun mit Dracule Mihawk (Falkenauge) zu einem der Co-Leiter der Cross Gilde wurde, die nach außen hin von Buddy dem Clown angeführt wird.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.