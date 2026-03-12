One Piece: Die 15 wichtigsten Mitglieder der Baroque-Firma in der Übersicht

Die Baroque-Firma gehört zu den Gegnern der Strohhüte. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Die zweite Staffel der Live-Action-Serie von One Piece ist jetzt auf Netflix verfügbar. Damit auch Nicht-Anime-Zuschauer*innen einen schnellen Überblick über die neuen Bösewichte der nächsten Arcs bekommen – und Anime-Fans noch einmal daran erinnert werden, was aus ihnen geworden ist – haben wir euch die wichtigsten Informationen zu den relevantesten Mitgliedern der Baroque-Organisation zusammengefasst.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum Leben der Baroque-Mitglieder nach den Ereignissen der dazugehörigen Arcs. Spoiler zu den einzelnen Arcs gibt es nicht.

Mr. 0 - Der Kopf der Baroque-Firma

Crocodile steht an der Spitze der Baroque-Firma und leitet das Verbrechersyndikat. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Echter Name: Sir Crocodile

Sir Crocodile Rolle in der Baroque-Firma: Leiter

Leiter Teufelsfrucht: Sand-Frucht (kann sich in Sand verwandeln)

Sand-Frucht (kann sich in Sand verwandeln) Erster Auftritt im Manga / Anime: Kapitel 126 / Episode 76

Kapitel 126 / Episode 76 Erster Auftritt in der Live-Action: Staffel 2 Folge 5

Sir Crocodile, auch bekannt als "Wüstenkönig", ist der ehemalige Leiter des mysteriösen Verbrecher-Verbandes der Baroque-Firma und trug den Codenamen Mr. 0. Er war der Hauptantagonist der Strohhüte im Alabasta-Arc.

Crocodile war ebenfalls ein Mitglied der “Sieben Samurai der Meere”, bevor er nun mit Dracule Mihawk (Falkenauge) zu einem der Co-Leiter der Cross Gilde wurde, die nach außen hin von Buddy dem Clown angeführt wird.