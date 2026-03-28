Netflix' One Piece: Fans wollen mehr von den Stunt-Doubles der Strohhüte sehen und haben eine perfekte Rolle für die Doppelgänger

Einige der Stunts in Netflix' One Piece werden von Stunt-Doubles übernommen - und die eignen sich nach Meinung der Fans perfekt für eine spätere Nebenrolle. (© Netflix)

Am Set der Netflix-Realserie von One Piece stehen sie im Schatten der eigentlichen Darsteller*innen, doch mit einem kleinen Reddit-Beitrag stehlen sie den Stars kurz die Show: Ein Foto der Stunt-Doubles von Ruffy, Zorro, Nami und Sanji sorgt bei den Fans aktuell für Begeisterung.

Dabei geht es weniger um die tatsächliche Arbeit der Doppelgänger als viel mehr um das Potenzial, das das Quartett als Cast für einen zukünftigen One Piece-Arc hat.

Spoilerwarnung: Falls ihr ausschließlich die Live-Action-Umsetzung von One Piece verfolgt, stehen in diesem Artikel kleine Spoiler zu einer Handlung, die weit über die bereits bestätigte dritte Netflix-Staffel hinausgeht.

Die falsche Strohhutbande: Fans erkennen sofort Parallelen

Das viral gegangene Foto aus dem OnePiece-Subreddit zeigt zunächst einmal lediglich die Stunt-Doubles von Ruffy, Nami, Zorro und Sanji, die nebeneinander für die Kamera posieren.

Auf den ersten Blick wirken sie wie leicht abweichende Doppelgänger der Strohhüte; bei genauerem Hinsehen fallen aber die Unterschiede ins Auge – etwa ein älter wirkender "Fake-Zorro". Genau diese Diskrepanz bringt Fans auf eine bestimmte Idee.

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Denn in den Kommentaren sind sich viele Nutzerinnen und Nutzer schnell einig: Das Quartett wäre die ideale Besetzung für die "Nisemugiwara"-Piratenbande, also die Fake-Strohhüte, die in Manga-Kapitel 598 und Anime-Episode 517 auftauchen.

Dort geben sich Betrüger als die Strohhutpiratenbande aus, um vom Ruf der echten Crew zu profitieren. Optisch sind hier allenfalls geringfügige Ähnlichkeiten zu erkennen, die Charaktere sind aber eindeutig genug, um für Fans sofort als Fakes erkennbar zu sein.

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Ob die Netflix-Realserie überhaupt so weit kommt – die Fake-Strohhüte tauchen bekanntlich erst nach einem zweijährigen Zeitsprung innerhalb des Mangas auf –, ist allerdings fraglich. Schöpfer Eiichiro Oda hat schon erklärt, dass er für die Live-Action-Umsetzung ein eigenes Finale im Sinn hat.

Gegen die Idee einer solchen Besetzung spricht also der zeitliche Rahmen: Mit dem Ende der zweiten Staffel hat die Netflix-Serie genau 154 Mangakapitel übernommen.

Bis zum ersten Auftritt der Fake-Strohhüte in Kapitel 598 sind also wahrscheinlich noch sechs weitere Staffeln notwendig. Bei rund drei Jahren Wartezeit pro Staffel müssten wir uns also noch gute 18 Jahre gedulden, ehe die "Nisemugiwara"-Bande über die Bildschirme laufen könnte.

Wie findet ihr das "Casting" der Fake-Strohhüte – oder habt ihr andere Vorschläge für die Besetzung?